Nem todos os brasileiros gostam de atirarem no escuro e preferem escolherem profissões que são certas. Isto é, que pagam bem e que possuem boas taxas de empregabilidade. Logo, é importante conhecê-las e saber o que está em alta no Brasil. Profissões ligadas à saúde e tecnologia são as que mais remuneram os seus adeptos e principalmente: que sempre têm empregos. Um exemplo prático foi durante a pandemia — os setores de T.I e saúde foram alguns dos que mais cresceram.

Cansado de ficar desempregado Estes 6 cursos são os que mais garantem trabalho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que essas profissões são tão importantes?

Estas profissões estão ligadas a cursos de alta rentabilidade e necessidade dos brasileiros. É necessário entender que tudo que ocorre no Brasil gira em torno da economia — e que dentro de uma sociedade existem necessidades práticas.

As profissões que mais suprem essas necessidades, sempre serão aquelas que mais pagam. Um exemplo são os Policiais, são profissões necessárias para a sociedade e que seus salários são a partir de R$ 5 mil na maioria dos estados brasileiros.

Entretanto, existem outras profissões que por mais que não sejam ligadas a essas áreas também remuneram bastante os seus adeptos e principalmente: sempre garantem empregos a todo momento.

Veja abaixo quais são esses cursos/profissões e quem sabe adentre em algum deles! Lembrando que a maioria dos cursos são oferecidos por instituições públicas do Brasil.

Estes cursos sempre garantem empregos aos seus alunos

Escolher um curso é bem difícil, caso o aluno não tenha em mente algo que possa realizá-lo profissionalmente, é uma boa escolha começar visualizando sobre as taxas de empregabilidade.

Medicina: sendo um dos cursos mais populares, é comum que muitos estudantes queiram seguir carreira. Entretanto, é importante ressaltar quanto a complexidade do curso e sobre a alta demanda que o mesmo possui. Logo, os formados em medicina podem ter certeza de emprego a todo momento.

Tecnologia: o ramo da tecnologia é um dos que mais crescem. Logo, buscar por cursos na área há de garantir um certificado de peso e empregos a todo momento. Bem como o curso de Ciências da Computação ou Engenharia da Computação.

Contabilidade: o curso de Ciências Contábeis está sendo alvo de um grande número de alunos, existem faculdades federais que estão perdendo alunos de finanças para irem para a área da contabilidade. Isso mostra uma alta demanda no mercado e a necessidade de profissionais capacitados.

Engenharia do Petróleo: o Brasil é um país rico em recursos naturais, logo, sempre é preciso de profissionais na área que auxiliem as indústrias a capturarem esses recursos de nossos oceanos.

Enfermagem: por mais que a medicina seja almejada por todos, por trás de todo médico existe toda uma equipe e em sua maior parte formada por enfermeiros. É um curso menos complexo que medicina, mas que atua no mesmo segmento e abre uma vasta margem para seus adeptos.

