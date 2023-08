Comunicado GERAL do Nubank garante dinheiro antes da hora

Comunicado do Nubank – O Nubank acena com a possibilidade de um bônus que pode chegar a quase R$ 5 mil para seus clientes. A novidade vem na forma de uma funcionalidade do aplicativo e pode significar um aumento substancial no limite do cartão de crédito oferecido pela fintech. Mas como esse mecanismo funciona e o que ele revela sobre as estratégias do Nubank para fidelizar sua base de mais de 70 milhões de usuários? Vamos entender os pormenores dessa inovação financeira digital.

Com mais de 70 milhões de clientes, o Nubank oferece vantagens como as Caixinhas do Nubank para facilitar a vida financeira.

Com um olho no futuro e outro nas demandas crescentes de seus milhões de clientes, o Nubank se consolida como uma das fintechs mais influentes no cenário bancário brasileiro. O banco digital tem empregado uma série de estratégias para tornar suas operações mais ágeis e atraentes. Uma das mais recentes é a funcionalidade denominada “Caixinhas do Nubank”. Através desta opção, o usuário pode aumentar seu limite de crédito de uma maneira mais facilitada, associando valores depositados em uma espécie de fundo reservado, que é justamente a “Caixinha”.

Esses depósitos na “Caixinha” não ficam parados, eles são remunerados com rendimento de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). E há uma grande vantagem aqui: o dinheiro depositado serve como garantia para o pagamento de faturas do cartão de crédito. Em outras palavras, ao utilizar essa função, o cliente não só guarda dinheiro como também constrói um relacionamento de confiança com a instituição financeira, o que pode ser traduzido em um aumento do limite de crédito.

O montante máximo que pode ser reservado para essa finalidade é de R$ 4.590, e o valor só é acionado para o pagamento da fatura em casos de inadimplência do cliente. Isso significa que, até que o cliente falhe em cumprir com seus compromissos financeiros, o valor fica rendendo e servindo como uma espécie de garantia, aumentando o limite disponível para compras e outros tipos de transações.

Como aderir

O processo para aderir a essa funcionalidade é bastante simples e pode ser todo realizado por meio do aplicativo. O cliente deve acessar a seção “Meus Cartões”, seguir para a opção “Ajustar Limite” e, por fim, optar pelo recurso “Nu Limite Garantido”. Uma vez nesta etapa, o usuário deve inserir o montante que deseja destinar para esse propósito, um valor que pode ir até o limite já mencionado de R$ 4.590. A finalização da operação é confirmada mediante a inserção da senha pessoal.

Esse mecanismo revela uma abordagem inteligente por parte do Nubank para criar um relacionamento mais próximo com seus clientes, incentivando a economia consciente e a responsabilidade financeira. Simultaneamente, ao oferecer um rendimento atrelado ao CDI para os valores depositados na “Caixinha”, a fintech torna a proposta ainda mais atraente.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas que visam aprimorar a experiência do cliente, algo que o Nubank tem feito com maestria desde a sua fundação. Ao disponibilizar essa opção, o banco não só estimula uma gestão financeira mais eficaz por parte de seus usuários, mas também fortalece sua posição no mercado como uma instituição que é sensível às necessidades e preferências de sua extensa base de clientes. Portanto, se você é cliente do Nubank e ainda não explorou essa funcionalidade, talvez seja o momento de considerar as vantagens que ela pode trazer para sua saúde financeira.

