Casca de banana não é lixo! Conheça 6 truques para reutilizar

Lugar de casca de banana é no lixo. Se você pensa assim, devemos lhe avisar que você está completamente errado! Frequentemente consideradas como restos da deliciosa fruta por muitos, as cascas, na realidade, possuem várias utilidades criativas e surpreendentes que certamente irão te surpreender. Continue a leitura para conhecer seis truques para aproveitar as cascas de banana.

Conheça seis utilidades surpreendentes que as cascas de banana podem ter. | Imagem: Giorgio Trovato / unsplash.com

Ela não é lixo!

As cascas de banana, frequentemente consideradas como restos da amada fruta por muitos, na realidade possuem várias aplicações criativas e surpreendentes. A seguir, conheça algumas das formas mais incomuns, porém extremamente úteis, de aproveitar as cascas de banana, que podem não ser do seu conhecimento.

Confira 6 utilidades para a casca de banana

1. Velas perfumadas

Uma informação interessante é que as cascas de banana podem ser transformadas em velas perfumadas. Para realizar isso, é necessário secá-las ao sol ou em um forno a baixa temperatura. Depois, derreta cera em banho-maria e adicione as cascas secas e cortadas. Por último, despeje essa mistura em moldes de vela e aguarde até que ela solidifique.

2. Limpeza doméstica

A casca de banana pode ser uma aliada na limpeza de objetos de aço inoxidável, como torneiras. Ao esfregá-la suavemente sobre a superfície desejada e deixá-la agir por alguns minutos, é possível obter resultados positivos. Logo depois, basta enxaguar e ver a mágica acontecer.

3. Cuidados com a pele

Graças à presença de antioxidantes e vitaminas, as cascas de banana têm a capacidade de reduzir inflamações na pele e estimular a produção de colágeno. Realizar uma massagem suave com uma casca de banana sobre a pele pode proporcionar nutrição e brilho.

4. Fertilizante natural

Devido ao seu teor de potássio, fósforo e cálcio, as cascas de banana se transformam em excelentes adubos naturais. Triturá-las e incorporá-las ao solo pode contribuir para a nutrição das plantas e intensificar o seu crescimento.

5. Doces

Surpreendentemente, as cascas de banana podem ser cristalizadas e usadas como enfeites em bolos, tortas e outras sobremesas. Através da fervura das cascas em uma solução de água e açúcar, seguida por um repouso na mesma solução até que estejam completamente cristalizadas, é possível criar um toque decorativo e saboroso.

6. Alimento para animais de estimação

E por último, mas não menos importante: as cascas de banana podem servir como comida para o seu pet! Para cães e gatos, elas representam uma fonte rica em fibras, contribuindo para uma melhor digestão. Oferecer essas cascas como petiscos ocasionais aos animais de estimação pode trazer satisfação a eles.

Nunca mais jogue a casca de banana fora

Você ficou interessado nas sugestões relacionadas às cascas de banana? É fascinante como essas cascas podem ser tão versáteis. Desde velas aromáticas até adubos naturais, passando por cuidados com a pele e até mesmo petiscos para animais de estimação, as possibilidades são amplas.

Da próxima vez que saborear uma banana, vale a pena repensar antes de jogar fora a casca. Há muitas maneiras inovadoras e benéficas de aproveitá-la.

