O cabelo branco pode surgir por questões genéticas ou, o que naturalmente acontece, por sinais do avanço na idade e inevitável envelhecimento da produção de uma determina enzima em nosso organismo. Para os mais vaidosos, os fios grisalhos são um verdadeiro incômodo e dão uma aparência que desfavorece sua beleza física, no entanto, nem todos recorrem ao tingimento do cabelo para disfarçar esta marca do tempo, temendo causar danos à sua saúde capilar. Se você está neste grupo, veja a seguir algumas dicas para diminuir os fios brancos de forma 100 % natural.

Remédio caseiro pode ser usado para se livrar do cabelo branco em 3 dias. | Imagem: cookie_studio / freepik.com

Aliado caseiro contra os sinais do tempo

Apesar do crescente número de mulheres que orgulhosamente exibem cabelos grisalhos, há também aquelas que desejam eliminá-los para preservar a cor natural dos fios ou esconder os sinais ligados à idade.

Com esse objetivo em mente, foi descoberto um remédio caseiro que é feito de forma muito rápida e prática, oferecendo uma solução natural para eliminar os cabelos grisalhos em um período de três dias. Saiba mais detalhes sobre a receita 100% natural, logo abaixo.

Leia mais: Óleo de coco e limão criam mistura para cabelos grisalhos

Adeus cabelo branco! Aprenda a receita

A receita para essa infusão requer apenas quatro ingredientes simples: um litro de água, três saquinhos de ervas (um de alecrim, um de chá verde e outro de sálvia).

O processo começa ao ferver a água em uma panela. Uma vez que a água atinja o ponto de ebulição, os três saquinhos contendo as ervas são adicionados, sendo recomendado que permaneçam na água por cerca de 5 minutos. Após esse intervalo, os saquinhos são retirados e o fogo é desligado. O líquido é, então, coado e transferido para um frasco de vidro, que deve ser vedado hermeticamente. Nesse estágio, o líquido repousa por um período de 24 horas.

No dia seguinte, após ter esperado as 24 horas de pausa, o líquido é transferido para um aplicador, o qual será utilizado para distribuir a infusão nos cabelos, abrangendo desde as raízes até as pontas.

Atenção aos detalhes para resultados mais assertivos

Seguindo o conselho do portal Woman, a aplicação deve ser feita com atenção, separando os fios em pequenas porções para assegurar que a infusão alcance todos os pontos do cabelo. Posteriormente, uma touca de banho é utilizada para envolver os cabelos, permitindo que a infusão atue durante aproximadamente uma hora. Após esse período, os cabelos podem ser enxaguados da forma habitual.

Em quanto tempo posso ver o resultado?

É recomendável repetir esse procedimento por no mínimo três dias consecutivos, a fim de alcançar resultados eficazes. Esse remédio caseiro demonstra ser efetivo por alguns meses, permitindo a recuperação da cor original dos cabelos.

Leia também: Com MAISENA! Máscara natural para alisar os cabelos