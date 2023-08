Sinais de ALERTA ao comer uma fruta; você precisa saber disso

Crescemos escutando e aprendendo de comer fruta é essencial e muito bom para a nossa saúde, principalmente quando somos crianças para já crescer com o hábito de comer frutas. Isso porque elas são ótimas e tem vitaminas e benefícios para o nosso corpo e repõe tudo aqui que a nossa saúde necessita.

Sempre escutamos que comer fruta, beber suco da polpa da fruta é muito bom para o nosso corpo, só que se esquecemos que quando uma fruta vai amadurecendo acontece uma variação, é nisso que precisamos ficar atentos.

A fruta pode começar a ter fungos, e se você pegar uma fruta e se deparar com isso é preciso ter cuidado aos fatores que podem levar se comer uma fruta assim. Acompanhe a leitura abaixo.

Nunca coma frutas com pontos verdes e brancos

As pequenas manchas brancas ou verdes é sinal de mofo nas frutas, essas manchas as vezes são parecidas com algodão, até parece ser algo macio, mas na verdade não faz nada bem para a saúde.

Isso acontece devido a umidade e decomposição, aparece frequentemente em frutas ou até mesmo comidas que estão úmidas ou estragadas, por isso vai criando por fora esse aspecto feio, e quando isso acontecer é melhor jogar fora.

Se encontrar na sua casa uma fruta mofada ou que estejam estranha com um aspecto ruim, é melhor jogar fora e evitar trazer riscos a sua saúde e evitar contaminar as outras frutas que estão ao redor.

O que contém no mofo?

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) disse que as micotoxinas que contém no mofo estão associadas a um aumento na incidência do câncer no fígado, por isso é extremamente aconselhável jogar a fruta no lixo, nunca corte apenas a parte mofada e coma o restante da fruta, ela pode estar contaminada.

Essa prática é somente um boato, então é melhor jogar a fruta inteira no lixo, por mais que o mofo seja bem pequeno. Por mais que você observe bem a fruta e tenha uma mancha de mofo super pequena e o restante parece estar em ótimas condições para comer, o melhor é evitar pois você pode correr com um grande risco de contaminação.

Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde e não corra risco de contaminação ou de comer frutas emboloradas e futuramente ficar doente com algumas doenças que esse mofo causou ao longo do tempo no seu corpo. Quando for ao supermercado ou na feira, preste bem atenção na escolha das frutas, escolha sempre os produtos frescos.

