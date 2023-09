Desbrave o app Meu INSS 2023; saiba tudo o que precisa

Meu INSS – Imagine um local onde você possa acessar mais de 90 diferentes serviços previdenciários sem sair do conforto do seu lar. Não, não é uma utopia tecnológica, mas sim a realidade proporcionada pela plataforma Meu INSS, um projeto desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Desde simulações de aposentadoria até consultas de benefícios, a plataforma digitalizada do INSS tem revolucionado a maneira como os brasileiros interagem com o sistema de seguridade social.

Nascido com o objetivo de desafogar o sistema físico das agências do INSS, a plataforma Meu INSS já se mostrou uma ferramenta indispensável, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19, quando as restrições de mobilidade reforçaram a necessidade de serviços públicos digitais eficientes. O site e o aplicativo oferecem uma gama extensa de serviços que vão desde a solicitação de aposentadorias até a emissão de certidões de tempo de contribuição. Tudo isso de forma gratuita e acessível, disponível tanto para dispositivos com sistemas operacionais Android quanto iOS.

Para utilizar os serviços da plataforma, os usuários devem se cadastrar no Portal Gov.br, que funciona como um grande guarda-chuva digital, unindo diversos canais de atendimento do governo brasileiro. Esse cadastro exige algumas informações como CPF, dados de vínculos de emprego e contribuições já realizadas. Com uma senha única, o cidadão ganha o passaporte para uma variedade de serviços digitais do governo.

A segurança na plataforma também merece destaque. Recentemente, alterações foram feitas para intensificar a proteção contra acessos indevidos. Agora, além da senha, é possível fazer login por meio de biometria facial, QR Code ou certificados digitais, ampliando as barreiras contra fraudes e garantindo a integridade dos dados dos usuários.

Uma das funcionalidades mais procuradas no Meu INSS é a simulação de aposentadoria. Com uma calculadora disponível na plataforma, o segurado pode fazer estimativas, incluir vínculos de emprego e até alterar sua data de nascimento para vislumbrar diferentes cenários em relação ao tempo restante para se aposentar. Também é possível solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, além de outros tipos específicos como a aposentadoria da pessoa com deficiência.

Mas a plataforma não se restringe a apenas questões previdenciárias. Há, por exemplo, um serviço dedicado para consulta de empréstimos consignados. Nesse ambiente, o usuário pode acompanhar o histórico de créditos, verificar a margem consignável disponível e até detectar possíveis fraudes, tornando-se um mecanismo de controle financeiro pessoal.

Outras funções

Além de consultar informações sobre pagamentos e contribuições, os usuários podem verificar se há algum benefício ativo em seu nome. Isso é feito por meio da Declaração de Beneficiário do INSS, um documento que pode ser solicitado e baixado diretamente na plataforma, sem necessidade de comparecimento a uma agência física.

A plataforma oferece ainda um guia completo sobre como recuperar a senha em caso de esquecimento, que pode ser feito através de e-mail ou telefone cadastrados, biometria facial e até mesmo pelo internet banking de bancos autorizados.

Toda essa praticidade demonstra como a tecnologia tem sido uma aliada valiosa na modernização do atendimento público. Ao digitalizar seus serviços e trazer uma plataforma robusta e segura como o Meu INSS, o governo brasileiro não apenas agiliza processos, mas também democratiza o acesso à informação, fortalecendo o elo entre cidadãos e instituições públicas. Portanto, para acessar todos esses serviços, basta digitar o endereço completo no seu navegador: meu.inss.gov.br ou baixar o aplicativo Meu INSS no seu dispositivo móvel.

