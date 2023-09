No Brasil é comum que os trabalhadores aguardem ansiosamente pela tão sonhada aposentadoria. Entretanto, muitas vezes ela acaba sendo negada por alguns erros que podem ser evitados. Haja vista que a aposentadoria por tempo de trabalho é um direito de todo trabalhador brasileiro. Necessitando apenas comprovar o período de trabalho, entregar os respectivos documentos e aguardar a análise. Logo, o porquê é reprovado muita das vezes? Tome estes cuidados antes de enviar sua solicitação e evite dores de cabeça.

Erros simples podem custar MUITO CARO na hora de se aposentar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

INSS aumenta fiscalização em requerimentos

É importante ressaltar que as aposentadorias e outros benefícios trabalhistas são liberados e regidos pelo Governo Federal, mas por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por mais que as leis tenham sido criadas por deputados e parlamentares — quem rege as concessões é o INSS.

Nos últimos meses o INSS anunciou que estaria implementando o uso da inteligência artificial a fim de conseguir reduzir a fila de espera e acelerar ainda mais as concessões de benefícios e aposentadorias — seja por tempo de trabalho ou por alguma doença.

Portanto, é importante salientar que durante a abertura do requerimento o brasileiro precisa entender que possivelmente uma máquina irá analisar os documentos — mesmo que posteriormente seja revisada por um agente humano do instituto.

Logo, de acordo com alguns dados informados pelo INSS — de 10 requerimentos de aposentadoria, apenas 3/4 passam. Logo, o número de requerimentos reprovados são bem grandes. E o pior: por erros simples que poderiam ter sido evitados. Veja quais são estes erros e como evitá-los.

Evite estes 03 erros na hora de se aposentar

Muitas pessoas acabam tendo uma pressa muito grande e fazem as coisas de qualquer maneira. É importante realizar tudo em um tempo hábil e com qualidade, a fim de evitar possíveis problemas na abertura do requerimento e concretização do mesmo.

Advogado: muitas pessoas preferem fazer todo o procedimento por conta própria, e por mais que seja possível, é recomendado sempre buscar por um advogado trabalhista a fim de conseguir ter um respaldo maior e evitar que o requerimento fique preso no setor administrativo.

Documentos: o advogado irá solicitar toda a documentação, e a principal delas é a carteira de trabalho. Na qual irá enfatizar todos os anos trabalhados. Ela é de suma importância porque sem ela poderá ser difícil comprovar os anos trabalhados. Entretanto, caso não tenha, é possível puxar todos esses dados através dos registros do INSS, haja vista que atualmente a tecnologia está muito evoluída.

CNIS: é importante estar com as contribuições do CNIS atualizadas, caso contrário, o benefício poderá não ser aceito. Por mais que muitos não entendam sua importância, ele é a base para a liberação dos demais benefícios. Erros diretos no CNIS podem acarretar em bloqueios e suspensões do benefício.

Portanto, estes são erros comuns que as pessoas já deveriam saber e acabam errando. Haja vista que muitos trabalhadores erram no simples e não no “grosso”. Ter atenção quanto a estes detalhes evita problemas futuros.

