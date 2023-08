Muitos amam este alimento no mercado! Anvisa já proibiu sua venda

Um surto com sintomas de intoxicação por alimentos que continham a substância histamina foi registrado pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, levando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a tomar a medida drástica de proibir a venda, distribuição e uso de um determinado produto amado pelos consumidores brasileiros. Saiba qual produto com potencial risco à saúde, logo abaixo.

Anvisa liga alerta sobre substância proibida encontrada em atum em conserva. | Foto: Montagem / divulgação

Anvisa em defesa do consumidor

Um recente incidente ressaltou a importância de uma supervisão rigorosa em alimentos consumidos com frequência pelos brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir a venda, distribuição e uso do atum enlatado fabricado pela empresa Cellier Alimentos Linha Profissional.

Essa medida específica se aplica ao lote identificado como 08/05/23, cuja data de validade se estende até 08/05/2025.

Caso de intoxicação alimentar gerou alerta

O alerta foi emitido à agência após um lote de atum enlatado da marca Cellier resultar em um surto de intoxicação alimentar em Centros de Educação Infantil em Campinas, São Paulo. Diante desse cenário, a Anvisa agiu rapidamente, proibindo imediatamente a venda dos produtos associados ao lote afetado. Além disso, a agência ordenou a retirada de todos os itens pertencentes a esse lote específico.

A causa da intoxicação foi a concentração excessiva de histamina, uma substância que, em níveis elevados, pode resultar em intoxicação alimentar. A histamina, quando não há um manuseio adequado dos peixes, pode proliferar, tornando-se um risco oculto e prejudicial.

Um ponto alarmante é que essa substância não se degrada durante o processo de cozimento, o que pode ocasionar sintomas desagradáveis para os consumidores do produto contaminado, incluindo dormência, erupções cutâneas, náusea, vômito e diarreia.

Irregularidades sob investigação

A proibição e o recolhimento do produto têm como objetivo evitar mais casos de intoxicação. A Anvisa está colaborando com as autoridades competentes para uma investigação profunda sobre a origem do problema e as razões por trás das condições inadequadas de manuseio e armazenamento que levaram a esse incidente. Essa ação enfatiza a relevância das regulamentações de segurança alimentar e a urgência na resposta das autoridades diante de possíveis riscos à saúde pública.

Aviso aos consumidores

Os consumidores são aconselhados a revisar seus estoques domésticos e descartar qualquer produto associado ao lote afetado, priorizando a saúde e o bem-estar de suas famílias.

