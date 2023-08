Quer se separar? Considere estes 5 fatores antes disso

Se você é casado e deseja se separar, antes de tomar essa decisão é importante pensar um pouco mais, pois é uma decisão que pode impactar a vida de uma pessoa, é um momento de incertezas, medo e dúvidas. Por isso, antes de dar a resposta final é necessário considerar alguns pontos que podem ajudar a tornar esse processo mais simples e até mesmo consciente.

Por isso, resolvemos trazer 5 dicas que deve levar em consideração antes de tomar a decisão de se separar.

analise 5 pontos antes de decidir se separar. Imagem: Tumisu / Pixabay

1. Reflexão profunda

Antes de qualquer decisão é necessário pensar e sempre expor os pontos positivos e negativos, para analisar quais são os pontos que estão fazendo você querer terminar o casamento, veja se realmente esses problemas são insuperáveis e se tem espaço para uma conversa e buscar soluções para o relacionamento não acabar.

2. Busque ajuda profissional

A separamos, na maioria das vezes, pode ser causada por um momento de crise, por isso tem pessoas que buscam ajuda de um profissional especializado, isso pode salvar o seu relacionamento. Busque ajuda de um conselheiro matrimonial ou um terapeuta. Qualquer ajuda externa pode fornecer decisões mais equilibradas.

3. Considere o impacto nos filhos

Caso tenha filhos, é preciso também levar isso em consideração porque uma separação pode impactar para sempre a vida dos filhos e se tornar um momento difícil para eles, uma criança em fase de crescimento precisa de ter uma estabilidade emocional dentro do lar.

Por isso, busque minimizar esse impacto da separação, sempre tenha uma comunicação clara e respeitosa na frente dos filhos.

4. Avalie as consequências financeiras

Um dos pontos que mais são discutidos dentro de uma separação é em relação as finanças, por isso é importante ambos decidir juntos a divisão de bens, como por exemplo o pagamento de pensão alimentícia. Não se esqueça de buscar uma orientação jurídica para cada um ter o seu direito.

Veja também: Casou com separação total dos bens? Veja se isso impede a Pensão por Morte do INSS

5. Autoconhecimento e crescimento pessoal

Se realmente optar pela separação, tente olhar diferente e veja como uma oportunidade para o seu crescimento pessoal e tudo aquilo que você errou, não pratique mais. Use esse momento para se reconectar consigo mesmo e trace seus novos objetivos de vida e tenha um belo recomeço.

Tomar essa decisão não é tão fácil, no entanto tome cuidado para fazer isso respeitosamente e com consciência para tornar esse processo suportável e conseguir resolver todas as questões.

Veja também: Saque-aniversário do FGTS: 5 dicas para usar antes que acabe