Alguns hábitos do cotidiano como má alimentação ou consumo exagerado de álcool podem aumentar os riscos do desenvolvimento de câncer entre homens e mulheres. Estudos afirmam que o consumo de bebidas com alto teor de açúcar também contribui para isso. Com informações da revista GUT, ingerir duas ou mais bebidas açucaradas diariamente pode duplicar as chances de desenvolver câncer de intestino em adultos antes mesmo dos cinquenta anos.

Quem toma estas bebidas tem duas vezes mais chances de ter câncer, diz estudo | Foto de kofookoo.de na Unsplash

Estas bebidas podem aumentar o risco de câncer

Estima-se que cada dose diária dessas bebidas podem aumentar o risco de câncer em 16% nas mulheres e em até 32% nos jovens. Bebidas consumidas em baladas como energéticos e à base de frutas e refrigerantes são uma das fontes de açúcar mais comuns nos dias atuais.

É válido lembrar que na última década cresceu bastante os números de câncer no intestino em pessoas com idade inferior aos 50 anos. Haja vista que o grande responsável por isso é a ausência de uma dieta rica em fibras e o aumento do consumo de proteínas.

No Brasil — a maior parte desses casos estão concentrados na região Sudeste e Sul, com mais de 70% dos casos. Indicando o surgimento de mais de 40 mil novos casos por ano. Em contrapartida, o consumo de fibras, grãos e laticínios ajudam na redução dos riscos do surgimento do câncer.

Bem como a prática de exercícios e a ingestão de suplementos de cálcio — ambos auxiliam na redução dos riscos do câncer. Há 01 ano os especialistas confirmaram que manter uma dieta vegetariana pode reduzir os riscos de câncer colorretal em até 20% entre os homens.

Portanto, o consumo de bebidas açucaradas aumenta bastante o risco do desenvolvimento de câncer — principalmente as gaseificadas ou com adição de frutas ácidas.

Quais são os sintomas do câncer no intestino?

O câncer no intestino pode ter sintomas paralelos a de outras doenças, o que acaba dificultando bastante a análise da condição. É válido ressaltar acerca da importância da prevenção precoce desse tipo de câncer.

Para isso é necessário verificar quanto aos sintomas oriundos, que por mais que sejam semelhantes de uma cólica ou dor de barriga, podem acusar algo quando passam a ser constantes ou em paralelos a outros.

Caso seja comprovado uma possibilidade, é recomendado ir em busca de um médico especialista a fim de verificar os sintomas com mais preciso e posteriormente realizar os exames de prevenção. Estes são os sintomas:

Dores localizadas e no estômago;

Diarreia ou prisão de ventre;

Sangue nas fezes;

Fraqueza ou anemia;

Fezes escurecidas.

Portanto, estes são os sintomas oriundos do câncer de estômago que deve ser avaliado por um especialista na área e tratado com seus devidos cuidados.

