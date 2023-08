Próximo mês não terá pagamentos de R$ 108! Termina na quinta (31)

Adicional de R$ 108 só em outubro – O Auxílio Gás, programa de assistência do Governo Federal, encerra sua etapa de pagamentos de agosto em uma conjuntura repleta de incertezas e expectativas. O benefício tem uma particularidade que o distingue de outros programas sociais: seu pagamento é bimestral. A última semana de agosto reserva parcelas para os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 7, 8, 9 e 0. Se você é um desses contemplados ou está interessado em entender melhor como o Auxílio Gás funciona, continue lendo.

O Auxílio Gás oferece parcelas de R$ 108 aos beneficiários do NIS final 7, 8, 9 e 0. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Auxílio Gás de R$ 108

Embora siga o mesmo calendário do programa Bolsa Família, o Auxílio Gás tem a singularidade de liberar pagamentos a cada dois meses. Isso significa que, após os últimos repasses deste mês de agosto, as famílias que recebem esse auxílio terão de aguardar até outubro para receber a próxima parcela. Os beneficiários deste programa são, em geral, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa — atualmente equivalente a R$ 660 — e que estão inscritas no sistema Cadastro Único (CadÚnico) do governo. Este mesmo sistema é utilizado como referência para outros programas sociais, portanto, estar inscrito no CadÚnico pode facilitar o ingresso em diversas iniciativas de assistência.

Outra característica interessante do Auxílio Gás é que o valor do benefício varia. A definição da quantia a ser paga leva em consideração dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que avalia o preço médio do botijão de gás de 13 kg. No mês de agosto, o ticket disponibilizado é de R$ 108, o que representa uma diferença de apenas um real quando comparado ao benefício de junho, que era de R$ 109.

Apesar de não haver pagamentos previstos para setembro, o Ministério do Desenvolvimento Social afirma que o benefício será mantido até o final deste ano. Isso é uma garantia especialmente relevante em um período de contingenciamento orçamentário. Para os que desejam consultar a data da próxima parcela, as informações estarão disponíveis em breve através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, disponíveis para sistemas Android e iOS. Além disso, o canal de atendimento telefônico 111 também fornecerá esclarecimentos.

Calendário de outubro

De acordo com as informações oficiais, o calendário de pagamentos em outubro está organizado da seguinte forma: beneficiários com NIS terminando em 1 receberão no dia 18; os com final 2, no dia 19; e assim sucessivamente, até o dia 31 de outubro, quando aqueles com NIS terminando em 0 serão contemplados.

O Auxílio Gás é uma parte crucial da rede de segurança social brasileira, especialmente em um momento em que os preços dos combustíveis e dos alimentos estão em ascensão. Com o pagamento bimestral, as famílias têm mais um fôlego para planejar suas finanças e enfrentar as adversidades econômicas. É fundamental, portanto, que os beneficiários fiquem atentos às datas e às condições para continuar recebendo esse auxílio, assim como é imperativo que o governo mantenha sua promessa de sustentar esse programa até o fim do ano.

