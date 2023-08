Perda de memória? Conheça o mineral que pode resolver

Um dos grandes problemas da velhice é que infelizmente o corpo humano tende a apresentar algumas patologias, que acabam atrapalhando o bem-estar do indivíduo, na terceira idade, é comum que problemas de memória e aprendizagem sejam encontrados, principalmente, após algum caso de AVC. Entretanto, pesquisadores encontraram um mineral que pode reverter a situação, saiba qual é e como funcionaram os estudos.

Qual é este mineral “mágico”?

O mineral citado é encontrado em vários alimentos, como na castanha do Brasil, ovos, arroz, peixe, carne bovina, frango, leite e inúmeras outras comidas do país. Trata-se do selênio, ele é um antioxidante poderoso.

Por conta dessa propriedade, ele acaba trazendo vários benefícios ao sistema imunológico e ao metabolismo, além de regular a função da tireoide e toda a saúde cognitiva do paciente.

Segundo um estudo conduzido por pesquisadores e publicado na revista Cell Metabolism, o mineral citado consegue reverter vários problemas que estão presentes na velhice, principalmente, aqueles que aparecem após algum episódio de AVC.

O mineral auxilia até mesmo na aprendizagem

O grande diferencial do mineral é sua grande contribuição no sistema cognitivo dos pacientes, isso afeta diretamente na memória e aprendizagem, além disso, pode auxiliar na prevenção de doenças como o Alzheimer.

Os estudos aconteceram com ratos, entretanto, todos os resultados foram bem satisfatórios. Eles receberam uma quantidade de seleno-L-metionina, que é uma forma do selênio. A substância foi ofertada durante 30 dias.

Após o período, os dados foram coletados e analisados. De acordo com os pesquisadores, a suplementação em questão pode aumentar a produção de neurônios e melhorar o sistema cognitivo dos ratos, o mesmo vale para os humanos.

Semelhança com os humanos

Lembrando que mesmo que o estudo tenha ocorrido utilizando ratos, eles são bem parecidos com os humanos. De acordo com os pesquisadores, os níveis de novos neurônios em ratos que estão envelhecendo são bem pequenos, de maneira análoga ao que acontece com os humanos.

Como foi observado a relevância do mineral para melhorar fatores relacionados aos neurônios, também decidiram investigar se também seria possível reverter problemas ocasionados por AVCs, a descoberta da equipe foi surpreendente.

“Descobrimos que os déficits de aprendizagem e de memória dos ratos afetados por AVC voltaram ao normal quando lhes foram administrados suplementos de selénio”, afirmaram os autores.

Em contrapartida, a ingestão do mineral, no longo prazo, pode causar sérios danos à saúde dos indivíduos, então, é melhor que cada pessoa prefira consumir os alimentos que contenham o mineral, para uma melhor performance nos resultados obtidos pela suplementação.

