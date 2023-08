Depois de quinta (31), Receita só terá mais uma rodada de “super Pix” em 2023

Está a chegar um dos momentos mais esperados pelos contribuintes do Imposto de Renda, a saber, o dia de receber a restituição, lembrando que a rodada de agosto é a penúltima, sendo que a última irá ocorrer no próximo mês. Ao todo, o quarto lote irá contemplar mais de 6 milhões de contribuintes no próximo dia 31, o valor pago ao total, supera os R$ 7 bilhões, confira mais informações.

Quem recebe primeiro?

Para receber primeiro a restituição, é preciso que o cidadão faça parte da lista de pessoas do grupo prioritário, caso não, a única maneira de receber antes, é enviando a declaração cedo, pois quando o grupo prioritário for pago, será a vez de quem declarou primeiro.

Neste ano, uma grande novidade surgiu: entraram no grupo prioritário os contribuintes que optaram por receber o montante via pix. Confira a quantidade de pessoas que receberão em cada grupo:

11.960 idosos com idade superior a 80 anos;

86.427 idosos com idade entre 69 e 79 anos;

9.065 contribuintes com alguma doença grave;

30.453 contribuintes que a maior fonte de renda seja do magistério;

219.288 contribuintes que optaram receber via pix ou usaram a declaração pré-preenchida;

Fora da lista citada, ainda houve a contemplação de quase 6 milhões de contribuintes que não são dos grupos prioritários, mas enviaram a declaração até o dia 29 de maio.

Como realizar a consulta da restituição do IR?

A consulta é realizada pela internet, através da página oficial da Receita Federal, entrando na plataforma, é necessário que o contribuinte clique em “Meu imposto de renda” e posteriormente em “consultar restitução”. Lembrando que o procedimento é o mesmo pelo aplicativo da Receita.

O pagamento deste lote será feito no dia 31, na conta bancária ou no pix informado no momento da declaração. Caso o contribuinte seja prioritário e não esteja na lista, pode ser que algo tenha dado errado.

Para corrigir, é necessário ir ao e-CAC e tirar o extrato da declaração, caso tenha alguma pendência, enviar uma declaração retificadora e por fim, esperar o último lote.

O que fazer quando a conta informada está desativada?

Pode acontecer da conta informada pelo contribuinte ficar desativada e ele não saber disso, nesses casos, o valor não é depositado. Devido a isso, o montante é enviado ao Banco do Brasil e pode ser resgatado pelo titular em até 12 meses. Basta entrar em contato com a agência bancária.

Contudo, caso o titular não procure resgatar o valor dentro dos 12 meses, será necessário realizar a solicitação pelo portal e-CAC.

Ao entrar no portal, o cidadão precisa ir ao menu onde ficar as declarações e demonstrativos e por fim, em meu imposto de renda em restituição não resgatada.

