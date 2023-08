Misturinha de 3 ingredientes para acabar com as traças da sua casa

As mariposas representam uma das pragas mais preocupantes quando se trata da proteção de nossa residência. Isso porque elas têm a tendência de se alojar nos armários, causando estragos irreparáveis em nossas roupas sem qualquer clemência. Nesse sentido, convidamos você a descobrir quais soluções caseiras podem ser utilizadas para eliminar esses insetos de maneira eficaz e em um curto período de tempo.

Foto: divulgação

Como eliminar traças?

Vale ressaltar que esses insetos têm como alimento as fibras presentes nos tecidos, deixando para trás aqueles indesejados buracos característicos nas peças, especialmente nas feitas com lã. Portanto, torna-se essencial aprender a erradicar essas pragas de nossos espaços. Para atingir tal objetivo, é fundamental ter em mente que a umidade é o principal fator que propicia o aparecimento desses insetos nos armários.

Por conseguinte, a prática de guardar peças de vestuário que não estejam completamente secas, o armazenamento de roupas sujas e a ausência de uma ventilação adequada proporcionam o ambiente propício para a instalação das mariposas, que se alimentam avidamente de fibras orgânicas, tais como couro, seda, caxemira e lã. Portanto, é imperativo evitar a criação dessas condições favoráveis e, em paralelo, adotar medidas caseiras para erradicar esses insetos.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/29/noticias/ninguem-sabe-estes-5-ingredientes-fazem-milagre-na-agua-da-limpeza/

Ingredientes para fazer

Ainda que não se trate de uma praga que pique ou transmita doenças, as mariposas podem causar considerável destruição se os armários não forem submetidos a verificações e ventilação regulares. Como já identificamos, a principal atração para esses insetos é a presença de umidade. Portanto, se a umidade estiver presente no armário, é vital tratá-la primeiro. Isso implica retirar todas as roupas, realizar uma limpeza minuciosa do armário, permitir ventilação adequada e introduzir desumidificadores específicos para guarda-roupas.

Ademais, três ingredientes naturais podem ser empregados para combater as pragas de mariposa:

Dispor cravos nos bolsos das peças de roupa ou utilizar um saco contendo cravos nas gavetas. Colocar um buquê ou um saco de folhas de louro no interior do armário. Utilizar ramos ou pequenas peças de madeira de cedro para repelir as mariposas.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/27/noticias/mosquitos/

Sobre traças

Traças são insetos pequenos e ágeis, pertencentes à ordem Lepidoptera, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como lã, papel, produtos alimentícios e outras substâncias orgânicas.

Existem dois tipos principais de traças: traças-das-roupas e traças-de-grãos.

As traças-das-roupas são as mais comuns e se alimentam de tecidos naturais, como lã, seda e algodão. Elas podem causar grandes danos a roupas, tapetes e outros objetos feitos com esses materiais.

As traças-de-grãos se alimentam de grãos, cereais e outros alimentos armazenados. Elas podem causar perdas significativas nas colheitas e nas indústrias alimentícias.

As traças passam por um processo de metamorfose completa, que consiste em quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto.

Os ovos das traças são muito pequenos e são depositados em locais escuros e úmidos. As larvas são o estágio de vida mais destrutivo das traças. Elas são pequenas e brancas e possuem mandíbulas fortes que permitem que elas se alimentem de uma variedade de materiais.

As pupas das traças são o estágio de vida intermediário entre a larva e o adulto. Elas se assemelham a pequenos casulos e são geralmente encontradas em locais escuros e protegidos.

Os adultos das traças são pequenos e possuem asas. Eles são geralmente marrom-claros ou cinza e têm hábitos noturnos.

Para evitar o aparecimento de traças, é importante manter os ambientes limpos e secos. É também importante guardar roupas e outros objetos feitos com tecidos naturais em locais protegidos.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/25/geral/nada-de-cloro-2-ingredientes-simples-podem-limpar-seu-banheiro-perfeitamente/