INSS anuncia mudança que cairá como BOMBA no colo dos brasileiros em setembro

INSS anuncia algumas mudanças que irão impactar os brasileiros | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br Foto: divulgação

O INSS é uma das autarquias mais importante do Brasil, pois através dela, os brasileiros podem acessar serviços previdenciários e assistenciais. Por isso, cada notícia proveniente do INSS, é do interesse de todos. E na última semana, saiu uma informação no Diário Oficial da União, informando os segurados de uma parceria do INSS com algumas cidades, entenda quais os benefícios disso.

Serviços do INSS são super importantes para todos

Os serviços prestados pela autarquia são de suma importância, pois todos que entram no mercado de trabalho, pensam em algum dia conseguir se aposentar, ou então, nos casos dos trabalhadores que estão trabalhando mas por algum motivo, algo ocorre e ficam doentes.

Todos os casos citados, podem ser resolvidos através da autarquia. Entretanto, principalmente após a pandemia, ocorreu uma digitalização bastante dos serviços prestados e a maioria, agora funciona de modo virtual, para que as solicitações sejam agilizadas.

Por isso, o INSS firmou uma parceria de ACT com uma prefeitura, o propósito da parceria é permitir que mais pessoas tenham acesso aos serviços da autarquia.

Entenda mais sobre a parceria

A parceria citada funciona no modelo de “Acordo de Cooperação Técnica”, ou simplesmente ACT. A prefeitura que fechou o acordo está localizada no Pará, a concretização do contrato foi celebrado no último dia 24, quando saiu no DOU.

Através do ACT, é possível que os cidadãos que residem na cidade, consigam ter acesso aos benefícios do INSS, lembrando que esses acordos, podem ser firmados tanto com entidades públicas quanto privadas.

Basicamente, a empresa parceira é quem fica responsável por receber toda a documentação, digitalizar, realizar a revisão e posteriormente enviar de modo eletrônico o documento para a autarquia. “O objetivo é expandir para que todos os municípios em nossa abrangência formalizem ACT com o INSS”, afirmou Simone Tenório, responsável pelo Gerenciamento dos acordos.

Veja também: Sofre Com Dores Nas Costas? Veja Se O INSS Oferece Benefícios

Outras novidades também foram anunciadas

Também veio à tona outras novidades inerentes ao INSS, uma delas, é que irão ocorrer mutirões por várias capitais do Brasil, com o intuito de diminuir a fila de espera da autarquia, o foco, são os processos burocráticos iniciais.

Com isso, alguns dias são escolhidos para cada cidade e através disso, há vários atendimentos, nesses momentos, é possível que o segurado realize a entrega da documentação e revise possíveis problemas que podem acontecer.

Por fim, o INSS luta a cada dia que se passa para conseguir melhores condições de atendimento a todos os segurados, além de garantir que os procedimentos aconteçam da maneira mais célere possível.

Veja também: Do Digital Para O Correio: Golpistas Apelam Para Carta Do INSS