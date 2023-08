Datafolha revela quais são os times de futebol com a MAIOR torcida do Brasil

Torcidas no futebol – Quem detém o título de maior torcida de futebol no Brasil? Um tema que alimenta conversas fervorosas e disputas apaixonadas entre os fãs do esporte bretão no país, frequentemente polarizado entre Flamengo e Corinthians. Se você está lendo esta matéria, é porque quer atualizar seus argumentos na próxima discussão sobre o tema. Continue conosco e saiba mais sobre os números recentemente revelados em pesquisa do Instituto Datafolha, que jogam luz sobre esta questão que vai muito além do campo.

A pesquisa revelou que o Flamengo lidera a maior torcida no futebol brasileiro. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Futebol brasileiro

O Flamengo, clube carioca que tem conquistado inúmeras taças desde 2019 – incluindo títulos da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, entre outros –, encabeça a lista como o time com a maior torcida no Brasil. Em uma pesquisa do Instituto Datafolha, o clube da Gávea conquistou 21% das preferências entre os torcedores entrevistados. Logo atrás, o Corinthians, time paulista de grande prestígio, ocupa a segunda posição, seguido de outros dois gigantes do futebol paulista: São Paulo e Palmeiras.

Para chegar a esses números, o Datafolha entrevistou 7.597 pessoas, todas com 16 anos ou mais, durante os dias 31 de julho a 7 de agosto deste ano. Os entrevistados foram selecionados em 169 municípios espalhados por todo o território brasileiro. Vale ressaltar que, na região Sudeste, o Corinthians se destacou como o time com mais torcedores, uma estatística interessante, visto que o Flamengo, apesar de também ser um clube do Sudeste, conseguiu conquistar corações de torcedores ao redor de todo o país.

As informações mais surpreendentes vêm do Nordeste. O Flamengo aparece com robustos 29% de preferência entre os entrevistados dessa região, segundo o Datafolha. Isso traz à tona uma nuance curiosa: enquanto o Flamengo detém um alto índice de torcedores nordestinos, especialistas apontam que o clube carioca não é necessariamente o favorito no coração dos torcedores da região, que também exibem forte inclinação para os clubes locais.

Região Sul

A situação é diferente no Sul do país, onde os clubes locais dominam a cena. Grêmio e Internacional são os preferidos dos torcedores sulistas, com o clube tricolor conquistando 22% das preferências e o colorado 14%. Mesmo distante de suas bases, Corinthians e Flamengo ainda marcam presença, com 11% e 10% respectivamente, das escolhas dos torcedores do Sul, mostrando que mesmo a milhares de quilômetros de seus estádios, esses clubes mantêm uma influência considerável.

A paixão pelo futebol no Brasil transcende as barreiras geográficas, algo evidenciado pela nova pesquisa do Instituto Datafolha. O Flamengo pode liderar em termos de torcida em uma escala nacional, mas a complexidade da relação dos torcedores com seus times varia de região para região, e até mesmo dentro delas. A identidade e o legado de cada clube, aliados aos desempenhos recentes e históricos, parecem ser fatores decisivos que continuam a alimentar as emoções e as discussões em todo o país. Com novos campeonatos e desafios pela frente, só o tempo dirá como essas estatísticas irão evoluir. Então, de que lado você está nesta eterna disputa das arquibancadas?

