Quem não tem conta em banco pode receber dinheiro? SIM! Veja como

Transferência sem conta em banco – Em um cenário em que cada vez mais transações financeiras acontecem no ambiente digital, é fácil esquecer que uma parcela significativa da população ainda não tem acesso a contas bancárias ou fintechs. No entanto, essas pessoas não estão necessariamente fora do jogo. Já é possível realizar saques e enviar dinheiro sem a necessidade de uma conta bancária, um fenômeno que está ganhando terreno no Brasil, movimentando bilhões de reais. Como isso funciona? E o que está impulsionando essa tendência?

O passo a passo para enviar dinheiro sem banco é uma alternativa viável. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Preciso ter conta em banco para receber dinheiro?

Não ter uma conta em banco ou uma carteira digital pode ser resultado de várias situações: desde a falta de acesso a serviços financeiros até uma escolha pessoal. No entanto, a tecnologia tem buscado formas de integrar esse grupo de “desbancarizados” ao sistema financeiro. Uma das alternativas mais práticas é a opção de “Saque Digital”, disponível em aplicativos bancários. Com alguns toques na tela do celular, o usuário pode gerar um QR Code ou um token numérico que pode ser usado para sacar dinheiro diretamente de um caixa eletrônico da rede Banco24Horas. Este método também pode ser uma forma de enviar dinheiro para alguém que não possui uma conta bancária.

Na prática, o processo é simples e intuitivo. O primeiro passo é acessar o aplicativo do banco em que se possui conta e selecionar a opção “Saque Digital”. Em seguida, o usuário deve inserir a quantia que deseja retirar ou enviar, escolhendo como liberar o dinheiro: através de QR Code ou de um token numérico. Caso a intenção seja enviar dinheiro para outra pessoa, é preciso comunicar o token e o número de CPF ao destinatário, que deverá se dirigir a um caixa eletrônico do Banco24Horas. Lá, a pessoa deve escolher a opção de “Saque Digital”, inserir o token ou escanear o QR Code para ter acesso aos fundos.

A relevância deste serviço é reforçada por dados da Tecban, empresa gestora do Banco24Horas, que indicam um crescimento significativo desse tipo de operação. Segundo a companhia, desde a criação do serviço de Saque Digital, mais de 43,7 milhões de transações foram realizadas, totalizando um volume de mais de 10 bilhões de reais. Isso demonstra não apenas a aceitação, mas também a dependência crescente desse tipo de serviço financeiro alternativo. Atualmente, a opção de Saque Digital está disponível em mais de 42 instituições financeiras, incluindo bancos tradicionais e digitais.

Recurso de conveniência

Além de ser uma opção para quem não possui conta em banco, o Saque Digital também serve como um recurso de conveniência para aqueles que, por exemplo, saíram de casa sem o cartão bancário. Nesse caso, é possível fazer o saque usando a função de biometria disponível em caixas eletrônicos, após gerar o QR Code ou token pelo aplicativo do banco.

Essa modalidade financeira não apenas oferece uma solução para os desbancarizados, mas também promove inclusão financeira e democratiza o acesso a serviços essenciais. Com a tendência crescente do uso desse serviço, é possível que vejamos mais inovações que busquem facilitar a vida de quem ainda não está totalmente inserido no sistema financeiro tradicional. E se os números atuais são algum indicador, o Saque Digital está se tornando uma parte cada vez mais integrada da paisagem financeira brasileira.

