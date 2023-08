Alerta GERAL! WhatsApp deixará de funcionar a partir de sexta-feira (nestes celulares)

A notícia de que o WhatsApp deixará de funcionar pode apavorar qualquer pessoa que já está acostumada a ele. Afinal, trata-se de um aplicativo que já se tornou indispensável em inúmeros momentos do dia a dia, sendo por meio dele que é possível resolver algumas pendências do trabalho e se manter em contato com familiares e amigos, por exemplo.

Porém, é real: muitos usuários estão prestes a ter que se despedir desse app ainda esta semana, conforme será explicado no decorrer dos próximos tópicos.

Quem tem receio de passar por isso, portanto, não pode deixar de ler o conteúdo a seguir até o final.

A ideia de que o WhatsApp deixará de funcionar desagrada muitas pessoas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp deixará de funcionar em dezenas de celulares

O WhatsApp é, atualmente, o tipo de aplicativo que já se tornou imprescindível: qualquer pessoa que tenha um smartphone já possui esse app e não consegue mais se imaginar sem ele.

Porém, conforme o tempo passou, ele simplesmente deixou de ser disponibilizado em alguns aparelhos, uma vez que os mesmos se tornaram incompatíveis com as tecnologias utilizadas pela empresa Meta. Logo, quem tem um celular mais antigo definitivamente precisa se atentar à temida lista dos aparelhos que, a partir do dia 1 de setembro, ficarão sem o famoso WhatsApp.

Vale lembrar, ainda, que este aplicativo sempre passa por atualizações, e que estas atualizações o transformam em um app incompatível com diversos aparelhos. É por isso, portanto, que mês a mês muitos usuários acabam se vendo sem o WhatsApp, uma vez que seus telefones passam a não suportar as especificações básicas necessárias para que tudo funcione perfeitamente.

Assim sendo, a partir de sexta-feira, 1 de setembro, mais uma leva de modelos acabará se vendo diante da necessidade de excluir o app.

Veja também: Por que desativar o “visto por último” é só um mito?

O WhatsApp deixará de funcionar nesses aplicativos

A partir da próxima sexta-feira, os aparelhos cujos sistemas operacionais forem inferiores ao iOS 12 ou ao Android 4.0.1 ficarão sem um dos aplicativos mais famosos do mundo. Inclusive, diversos modelos de iPhone e das marcas Samsung e LG estão na lista.

Abaixo está a relação completa:

Modelos LG nos quais o WhatsApp deixará de funcionar:

Modelo LG Optimus F7

Modelo LG Optimus L3 II Duplo

Modelo LG Optimus F5

Modelo LG Optimus L5II

Modelo LG Optimus L5 II duplo

Modelo LG Optimus L3II

Modelo LG Optimus L7 II duplo

Modelo LG Optimus L7II

Modelo LG Optimus F6

Modelo LG promulgar

Modelo LG Optimus L4 II duplo

Modelo LG Optimus F3

Modelo LG Optimus L4II

Modelo LG Optimus L2II

Modelo LG Optimus F3Q

Modelos Samsung nos quais o WhatsApp deixará de funcionar:

Modelo Samsung Galaxy Tendência Lite

Modelo Mini Samsung Galaxy S3

Modelo Samsung Galaxy Tendência II

Modelos Huawei nos quais o WhatsApp deixará de funcionar:

Modelo Huawei Ascend G74

Modelo Huawei Ascend Companheiro

Modelo Huawei Ascend Dz

Modelos iPhone nos quais o WhatsApp deixará de funcionar:

Modelo iPhone SE

Modelo iPhone 6S

Modelo iPhone 6S Plus

Outros modelos nos quais o app deixará de estar disponível:

Modelo Sony Xperia M

Modelo Lenovo A820

Modelo Archos 53 Platão

Modelo Desejo HTC 500

Modelo Caterpillar B15

Modelo Wiko Cink Cinco

Modelo Wiko Noite Negra

Modelo ZTE Grand S Flex

Modelo ZTE V956

Modelo ZTE Grand X Quad v987

Modelo UMi X2

Modelo Faea F1

Modelo THL W8

Veja também: Prepare-se para aumentar seu LIMITE no Nubank em setembro