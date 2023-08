Por que desativar o “visto por último” é só um mito?

A maioria das pessoas já desativou a opção do ‘visto por último’ assim que o aplicativo permitiu que isto fosse feito e talvez nem se recorde que a função ainda exista. Mas para quem não sabe, tal recurso no WhatsApp permite rastrear as atividades online de seus contatos, auxiliando na comunicação. Confira, a seguir, as vantagens e desvantagens em se manter o ‘visto por último’ ativado no aplicativo.

Saiba as vantagens e desvantagens do “visto por último”, no WhatsApp | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Seu ‘visto por último’ ainda está ativo?

Tem gente que já desativou a opção assim que o aplicativo permitiu que isto fosse feito e talvez nem se lembre que o “Visto por Último” ainda exista. Tal função no WhatsApp permite rastrear as atividades online de seus contatos, auxiliando na comunicação.

Apesar de suas vantagens, algumas pessoas optam por desabilitá-la, levando em consideração diversos fatores. Confira, logo abaixo algumas razões para manter ou desativar essa opção.

Avaliando Prós e Contras

A decisão depende de suas preferências e da natureza de seus relacionamentos. Compreender os prós e contras é crucial para uma escolha bem fundamentada. Abaixo, exploramos motivos para manter essa funcionalidade ativada, incentivando você a reconsiderar sua posição atual.

Vantagens e desvantagens do “Visto por Último” no WhatsApp

Pontos positivos

A transparência é o destaque entre as vantagens, permitindo que as pessoas saibam quando você esteve online pela última vez. Essa informação facilita a escolha de momentos apropriados para interações, favorecendo uma comunicação eficiente. Além disso, a opção proporciona uma sensação de conexão em tempo real, mesmo à distância, estreitando a relação entre você e seu contato.



A experiência positiva depende da sensatez de seus contatos ao interpretar o status online. Eles devem entender que, mesmo online, nem sempre é possível responder com rapidez. Muitos desabilitam essa função por questões de privacidade, evitando exposição de suas atividades online. Essa escolha ajuda a gerenciar expectativas, evitando mal-entendidos quando há atrasos nas respostas.

Desvantagens na desativação

A desativação reduz pressões sociais e questionamentos, mas pode comprometer interações em tempo real e, em alguns casos, afetar relacionamentos amorosos, causando inseguranças. Contudo, deixar visível quando você esteve online pode alertá-lo sobre possíveis riscos de segurança.

Ativar ou não a opção?

Em última análise, a escolha entre manter ou desativar depende de colocar na balança os benefícios da transparência e da comunicação em tempo real versus as preocupações com privacidade e pressões sociais. A opção apropriada variará com base em sua dinâmica de relacionamento e preferências pessoais.

Em síntese, a opção “visto por último” no WhatsApp é uma faca de dois gumes. Proporciona transparência e oportunidades de comunicação, porém pode gerar pressões e comprometer a privacidade. No final, acaba sendo uma opção estritamente única e pessoal, cabendo a você mesmo escolher o que será mais conveniente em termos de privacidade e até mesmo de segurança.

