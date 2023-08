Bilionário abre o jogo! Bill Gates revela empregos que sobreviverão à IA

O destino das profissões entra em xeque após um domínio cada vez mais expressivo da Inteligência Artificial (IA), que está desencadeando uma verdadeira revolução global. Com a automação e análise avançada ameaçando empregos em diversas esferas, é natural sentir uma apreensão sobre como esse avanço tecnológico remodelará nossas carreiras. Em entrevista recente, Bill Gates, revelou sua opinião sobre o que será dos empregos no futuro com a era da Inteligência Artificial. Saiba em detalhes, a seguir.

Bill Gates revela o que é preciso estudar para ter sucesso. | Foto: Reprodução / Gates Foundation

A visão de Bill

A Inteligência Artificial (IA) está desencadeando uma revolução global, gerando questionamentos sobre o destino das ocupações. Com a automação e análise avançada ameaçando empregos em diversas esferas, é natural sentir uma apreensão sobre como esse avanço tecnológico remodelará nossas carreiras.

É aqui que entra a perspectiva do visionário fundador da Microsoft, Bill Gates, sobre os empregos na era da Inteligência Artificial.

Adaptação à IA se faz necessária

Gates, tem uma visão abrangente sobre o papel da IA e como ela influenciará profundamente nosso modo de vida. Ele destaca que, nessa nova paisagem, apenas funções diretamente relacionadas à IA terão maior probabilidade de se manterem relevantes. Isso soa como um chamado à adaptação diante dessa nova era, já que muitas carreiras tradicionais estão sujeitas à automação.

Bill Gates conceitua a IA como a inovação mais marcante dos tempos modernos, capaz de revolucionar áreas como educação, saúde e o mercado de trabalho. Diante disso, ele enfatiza a necessidade de imergir no universo da IA.

Conselho a nova geração

Para os jovens que buscam estabilidade profissional, Gates propõe que a aprendizagem de programação e habilidades digitais seja uma prioridade, a fim de se prepararem para as oportunidades emergentes nesse campo. O influente empresário também elogia o papel das plataformas online que oferecem cursos de IA acessíveis, proporcionando uma educação de qualidade em um ambiente promissor e flexível. Ao adquirirem conhecimentos em IA, as pessoas estarão bem posicionadas para explorar as chances futuras ligadas a essa revolução tecnológica.

Inteligência artificial nos avanços científicos

Gates identifica três setores como os mais resistentes durante a revolução da IA: Inteligência Artificial, Energia e Biologia. Ele destaca que, apesar de a Biologia enfrentar desafios, há uma oportunidade de direcionar essa disciplina em direção ao progresso da IA. Ao incentivar pesquisas e avanços nessa área, podemos enriquecer ainda mais o desenvolvimento da IA.

No entanto, ele salienta que, se as atividades que realizamos estiverem, de alguma forma, conectadas à IA, elas terão uma probabilidade maior de perdurar. Embora essa lista possa crescer, o enfoque principal está nessas três áreas, que podem proporcionar uma base sólida para uma carreira resistente às mudanças tecnológicas.

Se adapte e evolua

Em resumo, o conselho de Bill Gates é claro: para assegurar um lugar no futuro do trabalho, é imperativo adotar a IA e cultivar competências digitais. O poder transformador dessa tecnologia é incontestável e, ao nos ajustarmos a essa mudança, poderemos concentrar nossa atenção em atividades mais impactantes e criativas, delegando tarefas repetitivas às máquinas.

Surge um intrigante questionamento: as artes também precisarão evoluir à medida que a IA se torna parte integral de nossas vidas? As respostas estão em constante evolução, à medida que navegamos por essa emocionante e desafiadora era tecnológica.

