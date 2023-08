O azar está presente o tempo todo na vida destes 3 SIGNOS no amor

Definitivamente não é difícil encontrar alguém que já tenha caído de amores pela pessoa errada: mesmo quem nunca passou por uma experiência desse tipo conhece alguém que já passou, por exemplo, sendo o tipo de situação da qual é difícil conseguir fugir.

Porém, é válido lembrar que existem alguns signos do horóscopo que acabam sendo ainda mais propensos no que diz respeito a cair nesse tipo de armadilha, que tem tudo para afetar diretamente o emocional.

Embora a conexão entre os padrões de comportamento e os respectivos signos seja, ainda, amplamente discutida, não há como negar o fato de que existem muitas pessoas que enfrentam desafios na hora de encontrar um relacionamento que seja verdadeiramente saudável.

Porém, é válido destacar que essa situação pode ser influenciada por diversos fatores, como experiências vividas e crenças.

Os signos que dificilmente encontram o amor no lugar certo

Bem… Se há uma boa notícia dentro de todo esse contexto, ela está ligada ao fato de que somente 3, dos 12 signos existentes na astrologia ocidental, possuem o “azar” de encontrar o amor no local errado.

São eles:

O signo de Libra (pessoas nascidas de 23/09 até 22/10)

Todo libriano sempre procura por equilíbrio, sendo o tipo de pessoa que já nasce tendo a indecisão como marca registrada em sua personalidade. No amor, especificamente, é comum acabar se prendendo a alguém que não irá corresponder aos sentimentos com a intensidade esperada.

E isso definitivamente machuca o nativo de Libra, deixando seu coração muito ferido: trata-se até mesmo de um relacionamento tóxico voltado para si mesmo.

O signo de Câncer (pessoas nascidas de 21/06 até 21/07)

Já o nativo do signo de Câncer é carinhoso por natureza, e muito sensível: quando escolhe se envolver com alguém, faz de tudo para que a relação seja realmente profunda.

Porém, quem quer tirar proveito do canceriano geralmente consegue isso, por meio de uma boa dose de manipulação. Assim sendo, é extremamente importante manter os pés bem firmes no chão, e não sair confiando em qualquer pessoa antes de conhecê-la muito bem.

O signo de Peixes (pessoas nascidas de 20/02 até 20/03)

Peixes também faz parte dos signos que acabam tendo certo azar no amor: seus nativos são muito intuitivos, mas, ironicamente, conseguem se apaixonar pelas pessoas erradas com certa frequência.

O pisciano também tende a acreditar que todos têm um lado bom, e é o tipo de pessoa intensa no romantismo, não sendo raro que acabe sendo enganada por quem tem más intenções. Nesse caso, a melhor dica é nunca ignorar a intuição, e sempre escutar o que ela tem a dizer sobre alguém.

Outros fatores devem ser levados em consideração

Mesmo com base em tudo o que foi citado acima, é muito importante frisar que essas interpretações astrológicas servem como uma espécie de base geral, no que diz respeito a entender o que os nativos de alguns signos tendem a viver no amor.

Porém, elas não necessariamente significam que os nativos acima citados jamais encontrarão o amor real, por exemplo.

