Nubank liga para os clientes? Veja quando isso é apenas golpe

Ligação do Nubank é golpe? Em um cenário onde golpes financeiros estão cada vez mais sofisticados, muitos se perguntam: o Nubank, uma das fintechs mais populares do Brasil, faz ligações telefônicas para seus clientes? A resposta pode surpreender alguns e servir de alerta para todos. Leia mais para entender os limites dessa prática por parte do Nubank e quais medidas de segurança você deve tomar ao receber uma suposta chamada da empresa.

O Nubank realiza ligações aos clientes em situações específicas, como renegociação de dívidas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Se você é cliente Nubank, fique atento!

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Nubank, há realmente a possibilidade de a fintech entrar em contato com os clientes via telefone ou WhatsApp. No entanto, isso ocorre sob circunstâncias muito específicas e com um conjunto rigoroso de protocolos para garantir a segurança das informações pessoais dos usuários. Fora deste escopo bem delimitado, qualquer ligação que alegue ser do Nubank deve ser encarada com extrema cautela e, na maioria dos casos, categoricamente ignorada, pois existe um alto risco de ser uma tentativa de fraude.

Um dos principais motivos que levariam o Nubank a fazer uma ligação para um cliente é a renegociação de dívidas. Nesse caso, a empresa afirma que pode realizar o contato por meio de agências parceiras. A fintech fornece opções para ajudar os clientes a regularizar sua situação financeira, visando um acordo mutuamente benéfico. No entanto, vale salientar que, mesmo nesses casos, o Nubank mantém uma abordagem de coleta de informações extremamente restritiva para preservar a integridade dos dados dos usuários.

A empresa é clara quanto ao tipo de informações que jamais serão solicitadas em uma ligação. Dados sensíveis como senha, PIN, código de autenticação e número de cartão de crédito são absolutamente fora de questão. Além disso, o Nubank jamais incentivará o usuário a baixar outro aplicativo ou efetuar uma transação financeira durante a ligação. Essas práticas são red flags imediatas para identificar possíveis golpes.

Quanto às informações que realmente podem ser solicitadas durante uma ligação legítima, o banco digital limita-se a pedir o nome completo do cliente, os três primeiros dígitos do CPF e a data de nascimento. É crucial observar que a solicitação do CPF completo não faz parte dos procedimentos padrão do Nubank. Se tal pedido for feito, a orientação é encerrar a ligação imediatamente e entrar em contato com os canais oficiais da empresa para reportar o ocorrido.

Práticas suspeitas

Outra prática que deve levantar suspeitas é a solicitação de reconhecimento facial ou o envio de uma quantia em dinheiro para desbloquear algum tipo de serviço. Caso você se depare com essas situações, a palavra de ordem é cautela: você está muito provavelmente diante de um golpe.

Embora o Nubank possa, em circunstâncias bastante específicas, fazer ligações para seus clientes, a empresa adota medidas de segurança rigorosas e uma abordagem extremamente limitada quanto ao tipo de informações que serão solicitadas. Portanto, é vital que os clientes estejam cientes desses detalhes para evitar cair em armadilhas. Em um mundo digital em que as tentativas de fraude estão cada vez mais avançadas, a informação continua sendo a melhor defesa.

