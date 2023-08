Estudo aponta efeitos horríveis do trabalho noturno em algumas pessoas

Trabalhar de noite para alguns é necessidade, já para outros é porque gostam, no entanto, surgiu um estudo recente da Universidade de York, que fica no Canadá, e serviu como alerta para todos os perigos que as pessoas passam ao trabalhar nesse horário.

Além disso, a pesquisa ainda mostra que turnos de trabalho que seja noturno e rotativo pioram e desafiam o relógio biológico e, consequentemente, aumentam o risco declínio cognitivo em 79% entre adultos de 45 a 85 anos.

efeitos de quem trabalha a noite. Imagem: Pixabay

Declínio cognitivo

Os pesquisadores chegaram a analisar dados de 47.811 adultos para examinar todos os padrões de emprego, horários de trabalho e também os resultados de testes de função cognitiva, e a resposta desses resultados mostraram uma conexão direta com quem trabalha a noite um comprometimento cognitivo mais acentuado.

Já aqueles que estavam em pregos noturnos passaram por um risco de 79% de declínio cognitivo já aqueles com um histórico que trabalham a noite tiveram um risco de 53% maior.

Identificando uma causa provável

Percebe-se que o trabalho noturno tem um impacto totalmente negativo na vida do ser humano e na cognição pois está amplamente atribuído à interrupção do ciclo circadiano, além do ritmo natural que nosso corpo regula as funções diariamente. Essa exposição também engloba os estímulos circadianos perturbadores como por exemplo a luz artificial durante a noite, esse fator pode levar um comprometimento cognitivo.

Os pesquisadores relataram que essa exposição disruptiva aos estímulos circadianos podem contribuir para a neurodegeneração e assim desencadeia o declínio cognitivo. Vale ressaltar que ainda é preciso ter mais pesquisas para conseguir confirmar essas conexões, porém os resultados iniciais são preocupantes além de falar sobre a importância de levar a consideração do impacto do trabalho noturno na saúde cerebral.

Veja também: Devo responder mensagens da empresa fora do horário de trabalho no WhatsApp?

Peso do trabalho noturno

O impacto e o peso do trabalho noturno não para somente na cognição, os estudos também relevam alguns efeitos totalmente negativos sobre o peso corporal no humano, principalmente para aqueles profissionais que trabalham em turno noturnos ou rotativos, como por exemplos os enfermeiros.

A Universidade de São Paulo (USP) comentou que esses trabalhadores passam por riscos significativos de sobrepeso e obesidade.

Exposição prolongada à luz artificial durante a noite

Irregularidades nos horários das refeições

Dessincronização do clico circadiano

Privação de sono

Tudo isso forma elementos que podem compor um ambiente propício ao ganho de peso. E a interrupção do eixo hipotálamo-hipófise, que é algo que influencia as funções endócrinas e hormonais, também fazem um papel importante dentro desse processo.

Veja também: Mensagem do WhatsApp conta como hora extra no trabalho?