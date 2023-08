Governo anuncia mudança em plataforma digital; veja como isso te afeta

Plataforma vai mudar – Se você utiliza a Plataforma GOV.BR para acessar serviços da Receita Federal, prepare-se para mudanças significativas no modo como você interage com o órgão. A partir do dia 25 de setembro de 2023, novas restrições serão impostas ao acesso automatizado na plataforma, com o objetivo de melhorar a disponibilidade e a eficiência do site. Mas, o que exatamente isso significa para os contribuintes comuns e para os sistemas automatizados que acessam a plataforma? Vamos mergulhar nos detalhes.

A Plataforma GOV.BR passará por limitações no acesso automatizado a partir de setembro, visando garantir disponibilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mudança em plataforma do governo

A nova medida, conforme divulgado pela Receita Federal, visa sobretudo assegurar que a Plataforma GOV.BR seja acessível a todos os cidadãos brasileiros. Atualmente, o site oferece mais de 4 mil serviços do Governo Federal, e a alta demanda, combinada com o uso de robôs, tem levado a problemas frequentes de indisponibilidade. Ao restringir o acesso automatizado, particularmente ao Centro de Atendimento Virtual (e-CAC), espera-se mitigar essas questões, otimizando a performance do sistema para os usuários.

Para entender como a mudança vai impactar o e-CAC, é preciso primeiro compreender o que a Receita Federal define como “sessão”. Basicamente, uma sessão é uma conexão estabelecida entre dois dispositivos, sistemas ou partes de um sistema para fins de comunicação. Cada vez que um contribuinte acessa a plataforma através de um dispositivo individual – seja um computador, um celular ou um tablet – é contada como uma sessão. A nova diretriz permitirá um máximo de 15 sessões simultâneas por contribuinte, o que, segundo análises preliminares, não deverá afetar o cidadão comum que usa o e-CAC para consultas esporádicas ou serviços básicos.

O cerne do problema, e o que a nova medida busca combater, é o uso desproporcional de robôs, especialmente aqueles que fazem consultas sobre diversas pessoas ou executam múltiplas consultas sobre um único indivíduo em um curto espaço de tempo. Este tipo de atividade consome recursos computacionais em uma escala muito maior do que o tráfego típico de usuários humanos, ocasionando lentidão e até mesmo a queda do sistema.

Além do impacto nos sistemas automatizados, que agora terão um limite de sessões simultâneas para acessar a plataforma, o principal objetivo é melhorar a experiência para o usuário comum. O e-CAC é um dos canais mais importantes para a interação entre a Receita Federal e o contribuinte, e a eficácia dessa ferramenta é crucial para o funcionamento eficiente dos serviços fiscais e tributários do país.

Otimização do desempenho

Portanto, a Receita Federal está dando um passo significativo na direção de otimizar o desempenho e a disponibilidade do e-CAC, em um esforço para garantir que os cidadãos tenham um acesso mais confiável aos serviços do governo. A limitação de sessões simultâneas será uma ferramenta importante nesse sentido, desestimulando o uso inadequado da plataforma por robôs e sistemas automatizados que, até então, contribuíam para uma experiência menos eficiente para os usuários humanos.

Com a implementação dessas novas restrições, a Receita Federal reitera o seu compromisso de aprimorar constantemente os seus sistemas, tornando-os mais seguros e eficientes para todos os contribuintes. Resta agora aguardar para ver como essas mudanças irão efetivamente impactar a usabilidade e a eficiência do sistema em um cenário de uso real, e se outras medidas serão necessárias para continuar aprimorando o acesso aos serviços governamentais.

