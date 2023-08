Parcelado no BOLETO! Aprenda como comprar celular assim

Ao decidir comprar um celular, uma das opções mais frequentes e disponíveis é parcelar. No entanto, é importante considerar diversos fatores antes de optar por essa modalidade de compra. Saiba mais sobre quais são os prós e contras de comprar um celular parcelado no boleto, para que possa ser tomado a melhor decisão de acordo com suas necessidades e possibilidades financeiras.

Saiba quais são as melhores opções de compra para obter seu aparelho novo de celular. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A vantagem de comprar um celular parcelado

Se você depende muito do celular para o seu trabalho e precisa de um aparelho rápido e de última geração, mas não tem condições de investir nele imediatamente, a compra parcelada pode ser uma opção vantajosa. Nesse caso, o celular se torna uma ferramenta de trabalho que, aos poucos, ajudará a trazer mais rendimentos para você.

Planejamento financeiro é fundamental

Já por outro lado, se você deseja ter um celular que não condiz com sua renda mensal, apenas porque é moda e “todo mundo tem” ou porque é um sonho, é essencial fazer um planejamento financeiro antes de decidir pela compra parcelada. Nesses casos, pode ser mais vantajoso juntar dinheiro e efetuar o pagamento do smartphone à vista, aproveitando possíveis descontos relevantes.

Uma alternativa é solicitar um cartão de crédito com limite suficiente para fazer a compra na quantidade de parcelas ideal e sem juros. Com a facilidade e segurança oferecidas pelo Serasa crédito, é possível pesquisar, comparar e contratar cartões de crédito pela internet, sem burocracia.

Os juros e encargos da compra parcelada

É importante ressaltar que comprar um celular parcelado no boleto implica na cobrança de juros e encargos. Por isso, é fundamental verificar as taxas de juros oferecidas por diferentes lojas e instituições financeiras antes de tomar sua decisão.

Comparando preços e condições

Antes de se comprometer com a compra parcelada de um aparelho celular, é essencial comparar preços e condições entre diferentes lojas e plataformas. Pesquise, faça orçamentos, verifique a reputação das empresas e leia avaliações de outros consumidores. Dessa forma, você poderá encontrar a melhor oferta e evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Cuidados com a segurança

Ao comprar um celular parcelado pela internet, é fundamental tomar alguns cuidados para garantir a segurança da transação. Verifique se o site em que você está realizando a compra possui certificado de segurança, que protege seus dados pessoais e financeiros. Além disso, evite fazer compras em redes de internet pública e sempre desconfie de ofertas muito baratas.

A importância da garantia

Antes de finalizar a compra parcelada, verifique se o aparelho possui garantia e quais são as condições oferecidas pelo fabricante. A garantia é fundamental para proteger seu investimento e garantir que você terá suporte caso ocorram problemas com o smartphone.

Avalie suas necessidades e prioridades

Antes de tomar a decisão de comprar um celular parcelado, avalie suas necessidades e prioridades. Pense no uso que você fará do aparelho, nas suas condições financeiras atuais e nas possíveis alternativas de pagamento. Considere também se o celular desejado realmente atende às suas necessidades ou se existem opções mais acessíveis que supririam seus requisitos.

No mais, comprar um celular parcelado pode ser uma opção vantajosa para algumas pessoas, mas é necessário fazer uma análise cuidadosa antes de tomar essa decisão. Avalie suas reais necessidades, prioridades financeiras e condições oferecidas pelo mercado.

Lembre-se de considerar também outras alternativas de pagamento, como juntar dinheiro para comprar à vista ou obter um cartão de crédito com melhores condições. Com uma decisão bem planejada, você poderá adquirir seu celular de forma segura e adequada às suas possibilidades.

