Superlua Azul aparece nesta quarta-feira (30); vai dar pra ver?

Superlua vai surgir nos céus – Prepare-se para um espetáculo celestial raro que promete iluminar nossos céus esta semana. A Superlua Azul, um fenômeno que combina a proximidade da Lua com a Terra e a ocorrência de duas luas cheias no mesmo mês, estará visível nesta quarta-feira e possivelmente na quinta-feira, dependendo de onde você estiver no mundo. Mas o que torna esse fenômeno tão especial e como você pode se preparar para observá-lo? Vamos descobrir.

A rara Superlua Azul iluminará o céu nesta quarta-feira, oferecendo um espetáculo astronômico incrível. Foto: divulgação

Superlua Azul

A Superlua Azul é um evento verdadeiramente excepcional que acontece uma vez a cada dois ou três anos. Ela é caracterizada por uma lua cheia que aparece duas vezes em um único mês calendário. Segundo informações disponíveis no portal da NASA, o ciclo lunar típico tem uma duração de 29,5 dias, o que ocasionalmente permite que duas luas cheias apareçam no mesmo mês. A primeira das duas luas deste ciclo particular foi observada em 1º de agosto, tornando a segunda, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 30, um evento bastante raro.

A especificidade do fenômeno se torna ainda mais impressionante devido à coincidência com a Superlua, um fenômeno que ocorre quando nosso satélite natural se encontra no ponto mais próximo de sua órbita em relação à Terra. Durante esse período, a Lua pode parecer 14% maior e 30% mais brilhante do que o usual, tornando-se o corpo celestial mais proeminente no céu noturno. De acordo com dados astronômicos, na noite de quarta-feira, a Lua estará a uma distância de 357.181 quilômetros da Terra, proporcionando um espetáculo deslumbrante para aqueles que decidirem observar.

O fenômeno será visível em praticamente todas as regiões do planeta, com variações dependendo do fuso horário. Para os residentes no horário de Brasília, por exemplo, a Superlua Azul ocorrerá às 22h35 da noite. Entretanto, para aqueles que estão em fusos horários anteriores ao de Brasília, o fenômeno poderá ser visto ainda mais cedo. E para os que se encontram em fusos horários posteriores, como +1, +2 e assim por diante, a melhor oportunidade para contemplar a Superlua Azul será na quinta-feira, dia 31.

Visibilidade

Para quem está interessado em observar esse raro fenômeno astronômico, a visibilidade não deverá ser um problema, já que a Lua será o elemento mais brilhante no céu noturno. Seus efeitos visuais começarão a ser notados alguns dias antes e após o pico do fenômeno, que é dia 30 de agosto.

Dado o caráter infrequente da Superlua Azul, este é o momento perfeito para os entusiastas da astronomia e para o público em geral olharem para o céu e apreciarem as maravilhas que o cosmos tem a oferecer. Não é todo dia que temos a chance de testemunhar um evento celestial tão espetacular, que combina tanto a ciência quanto a beleza natural de uma forma tão impressionante. Portanto, marque em sua agenda e prepare suas câmeras e telescópios, pois esta será uma oportunidade que você não vai querer perder.

