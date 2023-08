Nubank envia mensagens aos clientes e muitos encaram como URGÊNCIA

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, atende a uma ampla base de clientes em todo o país, ultrapassando a marca de 70 milhões de pessoas. Com essa abrangência, a fintech oferece uma variedade de serviços por meio de seu aplicativo. Dado o grande número de clientes, o Nubank ocasionalmente envia comunicados individuais para resolver questões específicas.

Isso ocorre porque a instituição bancária opera tanto com atendimento automatizado quanto com atendimento humano, o que permite à empresa entrar em contato com os clientes para resolver diversas pendências.

Um dos cenários em que o banco entra em contato com os clientes é para tratar de negociações de dívidas. Visto que muitos usuários podem enfrentar dificuldades para pagar suas faturas de cartão de crédito em determinadas ocasiões, a instituição pode realizar contato para entender as razões por trás do não pagamento do valor devido.

O Nubank contata os clientes

O Nubank mantém a possibilidade de entrar em contato com seus clientes por diversos canais, incluindo telefonemas e mensagens por e-mail e pelo aplicativo. Nesse sentido, é crucial que os clientes estejam cientes dos canais oficiais da fintech para discernir entre mensagens legítimas e tentativas de fraude.

De acordo com as informações disponíveis no site da fintech, o Nubank dispõe de mais de um número de telefone para atendimento, contemplando tanto o suporte padrão como a ouvidoria – esta última destinada a quem já teve contato anterior com a empresa, mas ainda não conseguiu resolver completamente suas questões ou não recebeu um suporte satisfatório.

Além disso, o e-mail principal usado pelo banco digital para a comunicação direta com os clientes é o todomundo@nubank.com.br. No contexto de chamadas telefônicas, é relevante notar que o Nubank nunca solicita a instalação de aplicativos em dispositivos móveis e não pede que os clientes realizem transações ou efetuem pagamentos.

Os comunicados do Nubank geralmente são enviados por e-mail, sendo utilizados para apresentar novidades oferecidas pelo banco e também para informar sobre o fechamento das faturas.

Sobre o Nubank

O Nubank é uma empresa brasileira de tecnologia financeira fundada em 2013 por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible. A empresa é uma das maiores fintechs do mundo, com mais de 60 milhões de clientes em quatro países: Brasil, México, Colômbia e Argentina.

O Nubank foi pioneiro na oferta de produtos e serviços financeiros digitais no Brasil. A empresa oferece uma conta digital gratuita, um cartão de crédito sem anuidade e uma plataforma de investimentos.

O Nubank é conhecido por sua inovação e seu foco no cliente. A empresa é uma das empresas mais bem avaliadas da América Latina e é frequentemente citada como um exemplo de como as fintechs estão revolucionando o setor financeiro.

Aqui estão alguns dos principais produtos e serviços do Nubank:

Conta digital gratuita: A conta Nubank é uma conta digital gratuita que oferece uma variedade de benefícios, como transferências e saques gratuitos, cartão de débito, investimentos e empréstimos.

Cartão de crédito sem anuidade: O cartão de crédito Nubank é um cartão de crédito sem anuidade que oferece recompensas, como cashback e milhas.

Plataforma de investimentos: A plataforma de investimentos do Nubank oferece uma variedade de produtos de investimento, como fundos de investimento e ações.

O Nubank é uma empresa importante para o setor financeiro brasileiro. A empresa está ajudando a democratizar o acesso aos serviços financeiros e está impulsionando a inovação no setor.

