Boa notícia — os jovens brasileiros terão a oportunidade de conseguirem uma oportunidade no mercado de trabalho através dos cursos técnicos disponibilizados gratuitamente pelo Instituto Proa. Trata-se de uma oportunidade única e que deverá alcançar mais de 10 mil jovens de mais de 20 estados brasileiros.

13 MIL VAGAS disponíveis em curso gratuito do PROA | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Instituto Proa oferece cursos gratuitos

Os cursos gratuitos do Instituto Proa são direcionados aos jovens que concluíram o ensino médio em escolas do sistema público brasileiro — é necessário que as escolas tenham sido do estado de São Paulo.

O curso é voltado aos brasileiros que pretendem e desejam entrar no mercado de trabalho. Que por mais aquecido que esteja, ainda possui grandes exigências técnicas e pessoais. Estão sendo oferecidas mais de 10 vagas para jovens de 17 anos.

Estima-se que essa oportunidade irá alcançar adolescentes de 22 estados. O curso possui um total de 100 horas, com a divisão exata de 25 horas para cada módulo de preparação.

Na qual estão divididos em autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e dos pilares fundamentais: comunicação. Lembrando que todas as semanas terão encontrar em tempo real ministrados pelos tutores do curso.

Portanto, é válido ressaltar que é uma oportunidade única para os jovens interessados em mudarem de vida. Conseguindo obter muito mais benefícios e desenvoltura durante as etapas da vida profissional.

Como se inscrever no curso gratuito?

É necessário que o interessado realize a sua inscrição diretamente pelo site do Instituto Proa. Que possui o seu mesmo nome. Sendo submetido a um teste muito básico sobre língua portuguesa, matemática e outros assuntos. Caso o interessado seja aprovado, irá seguir para as demais etapas.

Posteriormente conseguindo realizar as demais etapas de cadastro. Bem como no preenchimento dos dados pessoais, etc. As matrículas estão abertas até o dia 4 de setembro.

As aulas vão começar no dia 11 de setembro. Caso o interessado queira continuar e evoluir dentro do curso, poderá optar por um quinto módulo complementar, com acesso único a um grupo de vagas de emprego.

Trata-se da trilha técnica, podendo escolher uma de sete tipos de carreiras e se especializar através do módulo. Sendo elas:

Análise de Dados (Patrocinado pelo iFood);

Logística (Patrocinado por P&G);

UX Design (Patrocinado por Accenture);

Promoção de Marcas (Patrocinado por BRF);

Varejo (Patrocinado por Fundação Casas Bahia);

Administração (Patrocinado por P&G);

Educação Financeira ( Patrocinado porBloomberg e Dahlia Capital).

Cada uma delas possuem um patrocinador exclusivo, garantindo a legibilidade e confiança no curso. Portanto, é uma excelente maneira de conseguir obter os melhores conteúdos de maneira totalmente gratuita.

