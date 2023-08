Não é de hoje que o mundo está sendo diretamente impactado pelo consumismo. Como consequência isso acaba gerando um forte declínio na educação e gestão financeira das famílias. Através de uma técnica conhecida como Kakeibo, é possível amenizar os impactos do consumismo no cotidiano e ainda por cima administrar muito melhor as finanças pessoais e o melhor: não é preciso ser um especialista na área.

Kakeibo técnica japonesa revelada para quem quer guardar dinheiro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o Kakeibo?

Trata-se de uma técnica de gestão financeira que consiste em abordagens diretas no combate ao consumismo. A fim de conseguir administrar as finanças com muito mais eficácia. Essa técnica surgiu ainda no século XX, através do Hani Motoko.

É uma técnica japonesa que foi inserida na cultura local através deste homem. Que percebendo que as mulheres eram geralmente as gestoras responsáveis pelos lares domésticos, inseriu essa técnica em revistas femininas.

A fim de que elas pudessem gerir melhor as finanças pessoais de seus respectivos lares. O intuito é aumentar a consciência financeira e prudência durante os gastos. Veja como aplicar esta técnica na prática e o passo a passo descomplicado para aderir.

Aplicando o Kakeibo na prática

Trata-se de uma técnica antiga, logo, é importante usar os materiais indicados. A fim de que haja muito mais qualidade e funcionalidade.

Início: por mais que existam inúmeras planilhas online prontas para isso, é recomendado usar um caderno próprio para escrever tudo usando um lápis ou caneta. Feito isso, basta escolher uma data de início para começar aplicar a técnica. De preferência em início de mês.

Metas: Feito isso, é necessário estipular em uma folha a parte metas para o futuro. A curto, médio e longo prazo. Bem como viagens, compras, etc. É importante que sejam metas sinceras e que realmente desejem alcançar.

Categorias: sente um pouco e verifique quais são as categorias de gastos mensais, e crie espécies de tópicos a parte. Depois todas as informações serão reunidas em um único lugar. Essas categorias podem ser: vestuário, saúde, comida, lazer, etc.

Registro: a partir de então, em uma folha em branco passe a anotar todos os dias as despesas diárias e insira suas respectivas categorias. Por exemplo: “Comprei 01 coxinha de R$ 3,50 na praça”. Então, no fim do dia ou logo em seguida anote no caderno o respectivo valor, item e categoria.

Análise: no fim do dia, semana ou mês — para e realize a análise de cada gasto e verifique quais foram necessários e quais poderiam ser evitados. E posteriormente: realize uma otimização dos gastos.

O intuito é retirar todos os gastos desnecessários e deixar somente os mais importantes. Com a descrição diária de todos os gastos fica muito mais fácil agir nos déficits e melhorar o que está dando certo.

