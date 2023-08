Realça os pontos fortes! Astrologia mostra a cor de roupa ideal de cada signo

A escolha de uma cor para se vestir se limita a realçar a sua imagem. Se você pensa que o único propósito é esse, está enganado. Saiba que isso também pode impulsionar as suas qualidades e aumentar a sua autoconfiança. Mas como acertar na tonalidade? A astrologia pode ajudar você a escolher as cores certas. Veja a seguir.

A astrologia pode ajudar você a escolher as cores certas para as suas roupas. | Foto: Reprodução / Freepik

Diferentes signos, diferentes looks

Se você pensa que a escolha de uma cor para se vestir se limita a realçar a sua imagem, saiba que isso também pode impulsionar as suas qualidades e aumentar a sua autoconfiança. No entanto, qual a tonalidade certa?

De acordo com a astróloga Fêh Fêrri, cada signo possui uma ou mais cores que são especialmente suas, capazes de acentuar as características individuais positivas. Além disso, como cada signo tem uma ligação com uma parte específica do corpo, usar cores específicas em certas regiões pode trazer resultados ainda mais favoráveis.

Leia mais: Eles não suportam! Cada um dos signos odeia essas coisas

Conheça as cores recomendadas para cada signo

A seguir, Fêh Fêrri revela as cores e as peças de vestuário que deveriam ser incorporadas com mais frequência em cada guarda-roupa para cada um dos 12 signos solares do zodíaco.

Áries

Para os indivíduos do signo de Áries, a cor vermelha pode ser usada para realçar sua essência de avançar, ter coragem e iniciativa. Além disso, como a região do corpo associada a Áries é a cabeça, acessórios vermelhos para cabelo, brincos e óculos podem tornar o ariano mais determinado nas suas ações.

Touro

Os nascidos sob o signo de Touro podem tirar proveito das cores rosa e verde para amplificar a sua natureza de tranquilidade e habilidade de concretização com praticidade e beleza. Como Touro está ligado à região do pescoço, colares, lenços, brincos e camisas nessas tonalidades podem trazer serenidade e mais amor para as realizações taurinas.

Gêmeos

A essência de Gêmeos é a expressão, o que faz do amarelo a escolha indicada. Além disso, a área do corpo ligada ao signo abrange o peito, mãos e braços. Portanto, camisas, anéis e pulseiras nesse tom podem tornar os geminianos mais incisivos ao apresentar suas ideias.

Câncer

Para os nascidos sob o signo de Câncer, o branco e o prateado podem ser apelativos (para realçar sua natureza de cuidar das questões emocionais). Roupas e blusas nessas cores podem trazer sensibilidade e compreensão extras para lidar com os sentimentos, considerando que o estômago e o peito são áreas associadas ao signo.

Leão

Os leoninos podem escolher o laranja e o dourado para reforçar a sua essência de criação e brilho. Blusas, camisas, colares e óculos em ambas as tonalidades são recomendados, uma vez que o coração, o peito e os olhos são áreas ligadas a Leão. Com isso, os nativos deste signo podem irradiar ainda mais luz para iluminar a vida.

Virgem

Para aqueles regidos por Virgem, o marrom, azul-marinho e o verde escuro são opções que podem realçar a essência de aperfeiçoamento e atenção aos detalhes. A região do corpo ligada a Virgem é o plexo solar, localizado na parte superior do abdômen. Utilizar camisetas e blusas nessas cores pode tornar o virginiano mais criativo e assertivo em seus métodos.

Libra

Indivíduos nascidos sob Libra têm à disposição o azul claro e o rosa, refletindo diretamente a essência do signo de promover acordos e paz no mundo. Essas cores devem estar presentes em blusas, cintos e outros acessórios que cobrem a região lombar, associada ao signo. Com essa escolha, os librianos podem se tornar mais colaborativos e pacificadores.

Escorpião

No caso de Escorpião, a ligação está com os órgãos reprodutores, o que torna as cores vermelho escuro e vinho pertinentes. Optar por roupas íntimas nessas tonalidades pode tornar os escorpianos mais intuitivos em suas estratégias, já que a essência deste signo está relacionada à transmutação dos instintos.

Sagitário

No que diz respeito à paleta de cores, Sagitário pode e deve explorar o azul índigo e o violeta para elevar sua essência de levar alegria, esperança e positividade ao mundo. Para incorporar essas tonalidades, bermudas, calças e saias são peças ideais, visto que o signo está associado às coxas e quadris.

Capricórnio

Para os capricornianos, roupas e maquiagem em tons escuros, especificamente preto, marrom e cinza intenso, podem elevar a sua essência. Isso ocorre porque o signo abrange toda a estrutura óssea e a pele. Ao optar por essas cores, os capricornianos podem aprimorar ainda mais a sua perspicácia no trabalho, alinhando-se com a essência de promover disciplina no ambiente profissional.

Aquário

Aqueles nascidos sob o signo de Aquário podem apostar em tons mais extravagantes de azul para realçar a sua essência de enxergar novas possibilidades. A parte do corpo ligada ao signo inclui a parte inferior das pernas, tornozelos e sistema nervoso. Utilizar azul em calças, polainas e meias longas pode fazer com que o aquariano se torne mais visionário e inventivo.

Peixes

Para os piscianos, investir em tons pastel de lilás, verde e azul pode intensificar a sua capacidade inata de manifestar compaixão e arte. Como Peixes está associado aos pés, sapatos, meias e esmaltes nessas cores podem estabelecer uma conexão mais profunda com a sensibilidade inerente ao signo.

A astrologia renova o seu guarda-roupa

Compreender as cores associadas a cada signo não apenas enriquece a escolha do guarda-roupa, mas também pode trazer uma maior harmonia entre as características individuais e a aparência externa. Portanto, escolha sabiamente e abrace as cores que ressoam com a sua essência!

Leia também: Setembro vem com alerta de saúde para 3 signos do zodíaco