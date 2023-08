Este é o melhor azeite que você pode comprar hoje

Se você ama cozinhar, busca sempre os produtos e sabores, já deve ter se perguntado: qual é o melhor azeite disponível? A resposta pode estar mais perto do que imagina, vindo diretamente do solo gaúcho.

A jornada do sabor

A história por trás do azeite gaúcho Puro é uma jornada de paixão e dedicação à excelência. Tudo começou com o empresário José Eugênio Farina, muito conhecido no ramo moveleiro. Em 2014, Farina decidiu explorar uma de suas paixões pessoais: o azeite de oliva.

Do campo à premiação

Com o auxílio de seus netos, ele deu início ao cultivo das primeiras oliveiras, um processo que durou de 2014 a 2018. Esse esforço culminou na criação do Blend Suave, uma criação de qualidade inegável. A produção não parou de crescer, e em 2023, o azeite gaúcho Puro alcançou a impressionante marca de 30 mil litros.

Conheça o azeite Puro e como ele pode ajudar aos que são amantes de um bom sabor |. Imagem: FreePik

Reconhecimento internacional

A qualidade do azeite não passou despercebida. O prêmio italiano Lodo, concedido no início do ano, reconheceu o produto gaúcho como o melhor extravirgem do Hemisfério Sul, competindo com mais de 120 variedades do mundo. Medalhas de prata e ouro em concursos internacionais também atestam a excelência desse azeite.

Um legado de sabor

O azeite gaúcho não é apenas um produto de excelência, mas um legado de paixão e dedicação. Mesmo após o falecimento do produtor, seus netos continuam a manter viva a tradição, garantindo que o sabor único e Puro continue a encantar paladares ao redor do mundo.

Em um mundo repleto de opções, o azeite gaúcho Puro se destaca como o melhor extravirgem do Hemisfério Sul, trazendo consigo a história e a paixão de uma família que transformou seus sonhos em realidade.

Se você está em busca de um azeite que transcende o comum, não deixe de experimentar essa joia gastronômica que conquistou os paladares mais exigentes.

Quais são os benefícios do azeite para a saúde?

O azeite de oliva extravirgem é um tipo de óleo muito saudável para o nosso corpo. Extraído da azeitona, seu consumo é feito há muitos séculos. Segundo historiadores, o azeite já chegou a ser utilizado para aliviar dores e tratar feridas em períodos de guerra.

Os mediterrâneos o chamavam de ‘ouro líquido’ pelos importantes benefícios para a saúde.

Entre as propriedades existentes no azeite podemos destacar: gorduras monoinsaturadas, ômega 9, vitaminas E, A e K, ferro, cálcio, magnésio, potássio e aminoácidos. Além disso, esse tipo de óleo possui substâncias antioxidantes que auxiliam no bom funcionamento do organismo.

Possui propriedades anti-inflamatórias

Previne doenças cardiovasculares

Reduz o colesterol

Diminui o risco de diabetes

Protege o cérebro graças à sua ação antioxidante

Melhora os sintomas da artrite

Faz bem para os ossos

Pode ser usado no combate à depressão

Previne casos de colite ulcerativa

Retarda o envelhecimento

Ameniza dores no ouvido, pois combate o excesso de cera

Pode ser usado no cabelo como hidratante natural

Ajuda na digestão e aumenta a saciedade

Age como um hidratante para peles secas, melhorando a elasticidade e a vitalidade da pele.

