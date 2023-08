Quem coloca sal no vaso sanitário todo mês não se arrepende

O banheiro é um dos cômodos da casa que se não cuidar é o que mais deixa odor forte, por isso sempre lavar e cuidar do banheiro é essencial, pois é um local com muita bactéria. Pode soar um pouco estranho para alguns, mas a prática de jogar sal no vaso sanitário pode dar um efeito de limpeza.

Hoje em dia técnicas caseiras estão se tornando mais comum na internet ao invés de comprar produtos caros nos supermercados. Muitas pessoas utilizam ingredientes de cozinha na limpeza de casa, tudo isso para manter a limpeza diária em dia e também mais fácil.

São truques que as pessoas estão descobrindo agora. Acompanhe o texto para saber como usar o sal no seu banheiro, especificamente no seu vaso sanitário. Vale ressaltar que o sal não pode ser usado somente na cozinha, suas propriedades são ótimas para limpar o banheiro.

veja o truque de colocar sal no vaso sanitário. Imagem: macrovector / FreePik

Sal no vaso sanitário

O sal dentro do vaso sanitário é mias truque caseiro que as mulheres usam para manter a limpeza da casa, é realmente funciona! Já vale destacar que não é somente o sal nessa mistura que vamos te ensinar a fazer, mas é ele que tem um papel importante nessa limpeza. Essa mistura vai te ajudar a deixar o banheiro e o vaso sanitário limpo e cheiroso, e melhor de tudo, sem manchas amareladas.

Benefícios do sal no vaso sanitário

Jogando sal no vaso sanitário vai ajudar a remover manchas, que todos não gostam, manchas amareladas, com esse truque elas não vão mais aparecer. Além disso o sal não vai ajudar apenas a limpar as manchas, vai evitar que novas manchas apareçam durante o uso. Como todos sabe, o sal junto com o bicabornato de sódio são ingredientes essenciais na limpeza, os dois juntos no vaso sanitário irão eliminar todas as bactérias.

Além disso, quem não gosta de um banheiro com aroma bom, não é mesmo? O aroma da sua preferência é que vai deixar o ambiente perfumado.

Como usar essa mistura no vaso sanitário?

Primeiro passo é fazer a mistura que vai te ajudar nessa limpeza e deixar com ótimos resultados. Pegue 250 gramas de bicabornato de sódio, depois coloque 250 gramas de sal fino e 25 gotas do seu óleo essencial da sua preferência.

O segundo passo é despejar a mistura no vaso sanitário com cuidado, o melhor horário para fazer isso é a noite, para potencializar ainda mais os efeitos e deixar lá por mais tempo, assim os ingredientes vão ter mais tempo para agir totalmente.

Assim que acordar, aqueça uma panela com água quente e jogue no vaso sanitário lentamente e depois dê a descarga. E para dar aquele toque final, coloque algumas gotas de limão, além do vaso ficar brilhando ele vai ficar com um cheiro bom.

