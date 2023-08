O amor da semana para cada signo até sexta-feira (1º)

O amor definitivamente sempre reserva as mais diversas surpresas, inclusive no que diz respeito a cada signo que existe no famoso horóscopo adotado no Ocidente.

Ou seja: com mais uma semana se iniciando, todas as pessoas conseguirão saber exatamente o que as espera no âmbito amoroso, considerando as previsões traçadas até o dia 1 de setembro, sexta-feira.

A vida amorosa de todo mundo pode mudar de alguma forma. E, portanto, quem não abre mão de fazer descobertas sobre esse assunto não pode deixar de ler o conteúdo a seguir.

Todo signo tem suas previsões renovadas semanalmente | Imagem: Rainier Ridao / unsplash.com

O que espera cada signo até o dia 01/09, no que diz respeito ao amor

O amor para Áries

Para o ariano, esta semana será de busca por crescimento e criatividade, com alguém importante podendo surgir a qualquer momento.

O amor para Touro

O taurino deverá arregaçar as mangas para que tudo o que ele deseja acabe dando certo, sendo que, neste processo, quem tem muita afinidade inevitavelmente acabará se apoiando e se aproximando.

O amor para Gêmeos

As questões mais profundas finalmente poderão ser expressadas, e as dependências (e pendências) poderão ser encerradas. Os relacionamentos, por sua vez, ficarão mais sólidos.

O amor para Câncer

Um momento de complexidade pode acabar voltando, mas, com calma, tudo poderá ser resolvido. As relações irão merecer mais cuidados, sendo importante evitar “explodir” com pessoas que não merecem.

O amor para Leão

Seja no âmbito amoroso ou em obrigações diversas, o nativo desse signo se verá diante de uma semana de decisões. As incertezas vividas até então serviram de aprendizado, e o mesmo deverá ser colocado em prática.

O amor para Virgem

Um grande amor pode estar por perto, e a revelação em relação a isso pode ocorrer até mesmo por meio de uma mensagem. O medo relacionado ao apego ao passado deve ser deixado de lado.

O amor para Libra

O nativo deste signo começa a semana com o desejo de deixar tudo mais belo, podendo atrair uma pessoa especial. Vale lembrar, porém, que o medo de assumir um compromisso não deve ser motivo para afastamento.

O amor para Escorpião

Chegou o melhor momento para tirar as coisas ruins do caminho, sendo que a cura é o melhor trajeto em direção à felicidade. Em todos os campos, é imprescindível não permitir que pessoas aproveitadoras se aproximem.

O amor para Sagitário

A confiança e o foco finalmente estão por perto, sendo este período também muito propício para mudar a rotina. No amor, alguém pode se mostrar interessado e, nos relacionamentos já estabelecidos, valerá a pena sair da monotonia.

O amor para Capricórnio

Especificamente no que diz respeito ao amor, vale frisar que o relacionamento poderá começar a fluir de uma maneira completamente nova. O medo de deixar o passado para trás de uma vez por todas deve ser analisado.

O amor para Aquário

Os relacionados podem passar por mudanças por conta do desejo de viver sem amarras. Porém, é imprescindível prezar pelos sentimentos dos outros. Uma nova conexão, de modo geral, pode ser desenvolvida.

O amor para Peixes

A oportunidade de seguir em frente é agora! Conforme o passado é deixado para trás, novas pessoas se aproximam. O coração e a mente irão merecer mais atenção essa semana.

Um aviso importante sobre este assunto

Por fim, vale frisar que a previsão de cada signo não possui caráter definitivo.

Afinal, embora de fato estas previsões possam se realizar, é preciso, ainda, considerar o ascendente de cada pessoa.

