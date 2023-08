Nova plataforma oferece centenas de canais e TV de graça na internet

Até a década passada, foi bastante comum que as pessoas não pudessem escolher o que elas queriam assistir, ou seja, usavam o que é chamado de TV linear, isto é, a programação é escolhida pela própria emissora e o telespectador assiste não o que ele quer, mas o que está sendo disponibilizado naquele horário. Para muitos, esse modelo de programação é excelente, principalmente para os indecisos, mas agora, nesta nova década, o modelo deve voltar, entenda.

Plataforma está oferecendo inúmeros canais totalmente gratuitos, veja | Imagem de ADMC por Pixabay

Como funciona o modelo?

O nome mais técnico para o modelo é Streaming de TV gratuita com Suporte de Propagandas. Basicamente, o usuário não precisa pagar para assistir a programação, entretanto, ele precisará assistir todos os anúncios, algo bastante parecido com o que acontece com os comerciais de TV entre um programa e outro.

É interessante que ao passo que o universo digital, quer se adaptar ao usuário e fornecer uma abordagem mais individual, essa abordagem antiga está ganhando bastante sucesso, principalmente, por conta que é totalmente gratuito.

No mundo, os Estados Unidos está liderando a volta da abordagem citada e por conta disso, o sistema vem ganhando uma tração rápida e proporcionando ao usuário novamente a sensação de surpresa e casualidade.

A tendência já chegou no Brasil

E quem pensa que isso é “coisa de gringo”, está bastante enganado. No Brasil, gigantes empresas do setor, já começaram a aderir ao formato de TV linear, uma delas, é a Rede Globo. Que através de sua plataforma na internet, oferece alguns programas gratuitos, mas para assistir, é necessário passar pelos anúncios.

A tendência é que nos próximos anos o modelo cresça ainda mais, pois ao passo que plataformas privadas de streaming estão focando apenas em cada usuário, de modo individual, quem opta por serviços de TV linear, prefere a abordagem mais tradicional, que foi usada por décadas.

Outro ponto que favorece o modelo, é que a demanda por conteúdos gratuitos está crescendo há bastante tempo, com o aumento das plataformas de streaming e a crise financeira, os brasileiros estão priorizando as opções que não cobram nada.

Embora seja uma tendência, há problemas que estão impossibilitando que ocorra uma maior tração

O principal problema enfrentado pelas empresas, é o fato que em várias regiões do Brasil, o acesso a internet ainda é bem precário, o que deixa a transmissão bastante lenta e para mudar isso, apenas a chegada do 5G faz com que empresas que estão apostando nisso, tenham esperança em dias melhores.

Até mesmo por conta que várias televisões modernas já estão oferecendo suporte para o modelo de programação, acredita-se que em pouco tempo, o acesso a internet irá acontecer em maior número de usuários através da televisão em relação aos computadores.

Agora, o que resta aos usuários é esperar, mas todos já conseguem contemplar um novo futuro se desenhando e realizando a combinação entre modelos antigos e modernos de programação.

