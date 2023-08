Clima pesado! Previsão para os signos até dia 2 de setembro

A previsão para os signos até 2 de setembro está repleta de favorecimento para os relacionamentos e, também, para as soluções inteligentes. E isso definitivamente é importante, considerando o atual momento de trânsitos astrológicos, a exemplo de Mercúrio retrógrado.

Por meio da leitura a seguir é possível entender o que cada trânsito significa, e como as suas respectivas energias devem ser aproveitadas.

As previsões para os signos, para esta semana, já está pronta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A previsão para os signos no início da semana

Especificamente até o dia 27 de agosto o planeta Marte se manteve em Virgem, focando nas questões da saúde e das tarefas cotidianas, por exemplo.

E a partir do mesmo dia (domingo, 27 de agosto), o trânsito desse planeta migrou para Libra, alterando o foco para as parcerias, os relacionamentos e os contatos: a diplomacia libriana estará em alta.

E até o dia 29, terça-feira, Mercúrio em Virgem forma um trígono com o planeta Urano em Touro, criando uma espécie de auxílio astral para quem precisa enfrentar os desafios da semana.

A mente estará mais aberta, permitindo que as soluções para diversas questões sejam encontradas de forma mais fácil.

A previsão para os signos no restante da semana

Até o dia 30, quarta-feira, será a hora de Marte em Virgem ficar oposto a Netuno em Peixes, o que explica perfeitamente os momentos de falta de foco, de oscilação energética e de desânimo pelos quais muitas pessoas têm passado.

A vitalidade, de modo geral, por estar comprometida, e isso redobra a atenção em relação à saúde, considerando que alergias e viroses, por exemplo, podem aparecer.

Os imprevistos também podem surgir, por causa de Mercúrio ainda estar retrógrado em Virgem. Muitas coisas podem não sair exatamente como o planejado, mas com uma boa dose de autocuidado e aceitação será mais fácil viver esse momento.

A previsão para os signos aponta que algumas práticas, como a meditação, podem ser muito úteis nos próximos dias.

Até o dia 31 de agosto, quinta-feira, Sol em Virgem estará oposto ao planeta Saturno em Peixes, trazendo a sensação de preocupações, cobranças e exigências, deixando uma energia mais pesada no ar.

E isso fica ainda mais evidente por conta da Superlua Azul, que nada mais é do que a Lua Cheia presente no céu no dia 30, e que terá efeitos astrológicos sobre os signos até o dia 14 de setembro.

A partir do dia 31 de agosto (quinta-feira), Mercúrio em Virgem criará um trígono com o planeta Júpiter no signo de Touro, trazendo otimismo e esperança, dando espaço para o surgimento de boas notícias.

No dia 3 de setembro, por fim, Vênus, até então retrógrado, voltará para o seu movimento direto, ficando no signo de Leão por exatamente 1 mês. E, durante esse próximo período, o amor estará brilhante e alegre: um dos melhores momentos de 2023, no que diz respeito às conquistas.

As previsões para os signos são finalizadas com a quadratura de Vênus em Leão e Júpiter em Touro, o que irá terminar somente em 22 de setembro: este será um período nos quais excessos materiais e emocionais podem surgir.

De modo geral, cada previsão, com foco até o dia 2 de setembro, aponta que a resiliência e a inteligência devem ser usadas para enfrentar desafios, enquanto as conexões e as relações também devem receber atenção.

