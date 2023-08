Por que você tem que alinhar o carro zero-quilômetro

Muitos motoristas podem não ter reparado, mas está ficando muito comum a necessidade de ter que alinhar o carro após retirá-lo da loja, de modo que os pneus fiquem devidamente protegidos. E este alinhamento imediato, por sinal, tem sido necessário inclusive nos veículos zero-quilômetro.

Trata-se de algo que não raramente tem intrigado muita gente, e a explicação para esse contexto pode ser conhecida por meio dos próximos tópicos.

Todo proprietário precisa alinhar o carro em algum momento | Imagem: Chinmay Jade / unplash.com

Entendendo por que é preciso alinhar o caro zero-quilômetro de forma imediata

Quando um veículo zero-quilômetro é retirado da loja, independentemente de ele ser um carro ou um caminhão, por exemplo, o comprador espera que ele já esteja pronto para uso, em perfeitas condições. Porém, nem sempre é isso o que acontece.

Obviamente, cada concessionária tem seus próprios procedimentos, que são uma espécie de check-list que é definido pela própria montadora e deve ser acompanhado. Porém, nem todas costumam respeitar isso à risca, da mesma forma que nem todas as montadoras pedem para que a equipe da loja verifique se é preciso alinhar o carro durante a inspeção.

Logo, não é raro encontrar veículos que, mesmo sendo zerados, possuem desgastes e irregularidades nos pneus, justamente por conta de os mesmos estarem desalinhados.

Por outro lado, existem os compradores que, principalmente por se tratar de algo literalmente novo e que, teoricamente, deveria estar perfeito, nem mesmo pensam em seguir para o alinhamento, deixando o mesmo para ser feito somente na chamada revisão programada, que costuma ocorrer somente depois dos 10.000 quilômetros rodados.

E esse intervalo, por sua vez, pode causar danos permanentes aos pneus, o que consequentemente compromete a segurança e a dirigibilidade, conforme apontado por Rafael Astolfi, que trabalha na Continental Pneus Américas como gerente sênior de serviços técnicos.

Os frotistas que já conhecem essa realidade e compram caminhões já solicitam, no ato da compra, que a questão do alinhamento seja verificada, de modo que os veículos de fato estejam em perfeitas condições na hora de serem colocados em serviço.

Porém, trata-se de algo mais comum no caso dos reboques e dos cavalos mecânicos, e não necessariamente no caso dos carros de passeios.

Outro ponto importante, além de ter que alinhar o carro

Outra questão muito importante dentro desse contexto diz respeito à checagem da pressão presente nos pneus zero-quilômetro. E isso por que alguns fabricantes costumam usar pressões mais altas para dar conta do transporte e da armazenagem e, no mundo ideal, estas pressões deveriam ser ajustadas no momento da entrega de cada veículo.

Afinal, uma pressão mais alta pode facilmente interferir na instabilidade do veículo.

A boa notícia é que já existem pneus com indicadores que mostram irregularidades, assim como existem as lamelas que servem, também, para alertar o proprietário a respeito da necessidade de alinhar o carro.

Se, depois de percorridos os primeiros 1.000 quilômetros, o motorista perceber desgaste nestas lamelas, será hora de ir até uma oficina especializada em alinhamentos.

