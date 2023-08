WhatsApp: não surte se receber o código 1443 no aplicativo

O aplicativo mensageiro WhatsApp é o mais utilizado aqui no Brasil e ainda sim existem diversas funções e recursos que são desconhecidos por grande parte dos usuários, como por exemplo a opção de fazer uma videochamada com até 32 pessoas simultaneamente.

É um app com grandes recursos que permite enviar áudio, mensagens, vídeos e imagens com alta qualidade. Porém, recentemente não são apenas esses recursos que estão surpreendendo, tem alguns países que estão recebendo códigos numéricos e virou uma febre.

De início começou a ser compartilhado no aplicativo TikTok e logo após eles foram para o WhatsApp. E um desses códigos é o número “1443”. Diversos jovens estão usando este número em resposta a mensagens como convites para se tornar o companheiro de alguém, porém as pessoas querem saber qual o significado oculto por de trás desse código?

O que significa o código 1443 no WhatsApp

Para quem tem o aplicativo TikTok sabe que esses códigos aparecem com frequência e se tornou popular, até que migrou para o WhatsApp o 1443 e ele tem um significado escondido que ninguém conhece. Caso alguém tenha expressado os sentimentos por você pelo WhatsApp e teve como resposta o número 1443 o significado já se pode imaginar.

Vale ressaltar que cada número é correspondente a uma palavra, o número 1 é correspondente a palavra “eu”, o número 4 é correspondente a palavra “não”, e o segundo 4 corresponde o “te” e o número 3 “amo”. Ou seja, o código 1443 significa “eu não te quero” ou “eu não te amo”. Caso você tenha recebido alguma vez um código desse depois de uma declaração, infelizmente esse é o significado.

A nossa dica é que se você for expressar os seus sentimentos para uma pessoa, a melhor maneira é fazer isso pessoalmente, olho no olho, pois assim as trocas, independentemente de como seja, será verdadeira.

Diariamente encontramos novidades do WhatsApp, pois é um app que está em constante evolução e atualização para aprimorar a experiência dos usuários.

