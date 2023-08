10 vezes que você já pisou na bola e pode ter o carro roubado

A prática de roubo de carro no Brasil é, infelizmente uma realidade que cresce a cada dia, principalmente em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. No entanto, para evitar que você também entre na estatística, é essencial conhecer os principais erros que as vítimas de roubo cometem e como evitá-las. A seguir, saiba os 10 meios para evitar que seu carro seja roubado.

Seu carro não será roubado

As práticas de crimes por grupos como a conhecida “gangue da pedrada”, que miram pertences de veículos parados no tráfego, fazem parte de uma preocupante realidade nas metrópoles, como é o caso de São Paulo.

Em entrevista recente ao UOL Carros, Fábio Henriques, policial federal com especialização em defesa pessoal, esclareceu pontos importantes ao abordar essa crime crescente no país. Além disso, foram compiladas orientações presentes no Manual de Autoproteção da Polícia Militar de São Paulo. Confira, logo abaixo, os 10 melhores conselhos para que você não tenha o seu carro roubado.

Aprenda 10 dicas para evitar o roubo do seu carro

1. Evite reações e negociações com assaltantes

É prudente antecipar possíveis ataques a fim de não ser pego desprevenido. Caso uma abordagem criminosa ocorra, a regra de ouro é nunca reagir. A identificação precoce de uma situação perigosa oferece mais opções para contorná-la. Contudo, ao ser alvo de um assalto, a recomendação primordial é entregar os pertences sem questionar, priorizando a sua integridade pessoal.

2. Saia do veículo em locais seguros

Com a chave em mãos, caso ela não seja do tipo presencial, se aproxime do veículo. Após entrar, trave as portas, dê a partida no motor e saia imediatamente. A agilidade ao entrar e sair do veículo minimiza a vulnerabilidade. Se possível, evite estacionar em vias públicas.

3. Esteja atento ao entrar e sair do veículo

Antes de estacionar, avalie o ambiente ao redor. Se puder, circule o quarteirão para observar a presença de pessoas suspeitas nas proximidades do local escolhido para estacionar. Repita o processo ao sair e evite se aproximar do veículo caso detecte comportamento suspeito.

4. Não deixe o veículo ligado com crianças dentro

Mesmo em paradas breves, deixar o carro ligado, com as portas destravadas e alguém dentro, representa um risco. Há a possibilidade de os criminosos levarem o veículo com pessoas a bordo. Os delinquentes exploram oportunidades; evite correr esse risco.

5. Mantenha objetos fora de vista

Estacionar o veículo com bolsas e outros objetos visíveis atrai ladrões, mesmo que não sejam de grande valor. A mera exposição já pode ser suficiente para incentivar arrombamentos. Ademais, há o risco de um ou mais criminosos esperarem o motorista para assaltá-lo assim que destrancar as portas.

6. Desconfie de pessoas pedindo ajuda com ‘problema’ no carro

Assaltantes frequentemente simulam falhas mecânicas, especialmente em locais isolados e durante a noite. Pessoas bem-intencionadas podem cair nessa armadilha. Caso alguém peça ajuda, não pare. Entre em contato com a polícia ou serviço de resgate.

7. Mantenha portas trancadas e vidros fechados

Garanta que as portas estejam sempre travadas enquanto o veículo estiver em movimento. Muitos carros hoje travam automaticamente as portas em determinada velocidade, mas nem todos possuem essa funcionalidade. Evite transitar com as janelas abertas para reduzir o risco de abordagens por assaltantes durante paradas rápidas, como em semáforos.

8. Recuse ajuda mecânica de estranhos

Criminosos podem sabotar um carro parado na rua. Essa tática visa render o motorista em seguida, de acordo com a Polícia Militar. Esteja alerta se seu veículo apresentar uma falha logo após sair. Desconfie de estranhos oferecendo ajuda e recuse. “Isso pode ser uma armadilha. Contate imediatamente um serviço de assistência confiável”, aconselha a corporação. Pare em um local bem iluminado para solicitar auxílio, como um posto de gasolina.

9. Mantenha-se alerta em sinais de trânsito

Criminosos se aproveitam de semáforos e lombadas, onde os motoristas são obrigados a parar ou reduzir a velocidade, para realizar assaltos. A distração do motorista é um fator que pode desencadear ações criminosas. Portanto, esteja atento ao redor e esteja ciente de possíveis suspeitos.

10. Abra as portas somente ao entrar

Com a modernidade dos veículos atuais, é comum que muitas pessoas já acionem o destravamento da porta através do controle remoto embutido na chave do veículo. Abra as portas ao entrar no veículo e, ao estacionar, trave-as e saia rapidamente.

