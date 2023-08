FRIO, CALOR, FRIO, CALOR: veja o que esperar para os próximos dias

Enquanto o Brasil deveria estar desfrutando de temperaturas amenas e aconchego neste inverno, algo de muito estranho no clima está acontecendo. O calor, que normalmente é um visitante raro nesta época, decidiu se tornar o centro das atenções. Por que o inverno brasileiro está tão quente? O que está causando esse calor extremo? Como isso irá te afetar?

Veja mais sobre como estar um passo à frente das mudanças climáticas que estão desafiando todas as expectativas.

O frio intenso chega com uma densa massa de ar polar no estado de São Paulo. Fique atento e cuide-se | Marcelo Camargo/Agência Brasil

Temperaturas incomuns

Neste inverno, algo está fora do comum. O Brasil está testemunhando temperaturas que desafiam as expectativas da estação. Os meteorologistas estão surpresos, e você também ficará.

A onda de calor, geralmente esperada para os meses de setembro e outubro, decidiu aparecer mais cedo. As previsões indicam que o calor extremo vai dominar nos próximos dias.

Onda de calor pelo Brasil

As temperaturas mais altas serão registradas no Centro-Oeste e sudeste. Prepare-se para termômetros marcando acima de 40 °C. Confira as previsões:

No Triângulo Mineiro, espere temperaturas entre 37 °C e 40 °C;

São Paulo e Rio Grande do Sul não ficam atrás, com máximas de até 34 °C;

O Rio de Janeiro também sente o calor, com temperaturas variando entre 36 °C e 39 °C.

Essa onda de calor é resultado de correntes de vento que trazem ar quente do Norte para o Sul e Sudeste. Um fenômeno meteorológico vindo dos Andes, no Chile.

Clima extremo

Enquanto o calor domina, uma frente fria está a caminho, trazendo chuvas e riscos de tempestades para o sul do Brasil. No leste de Santa Catarina, a instabilidade está fortemente presente.

O fim de semana trará uma brusca mudança, com uma densa massa de ar polar chegando ao sul do país. As temperaturas despencam, e a geada pode aparecer. No sudeste e centro-oeste, chuvas e temporais são previstos.

Compreender essas mudanças climáticas inesperadas é fundamental para conseguir seguir nas próximas semanas.

O calor surpreende, mas o frio está a espreita. Esteja informado e pronto para qualquer mudança nas condições meteorológicas. Acompanhe as atualizações e cuide-se!

O que é a massa de ar polar?

São aquelas formadas nas regiões mais frias do planeta, em latitudes superiores a 50º Norte ou Sul. Portanto, são massas bastante frias e úmidas, quando formadas nas superfícies oceânicas, e frias e secas, quando se formam sobre as superfícies continentais.

