Existem 4 estratégias para fazer grana extra com o Nubank

Faça dinheiro no Nubank – “Renda extra” é uma expressão que parece cada vez mais presente nos dias atuais, e com as fintechs transformando o universo financeiro, novas possibilidades estão surgindo. Você já pensou que uma instituição como o Nubank pode se tornar uma fonte adicional de renda? Surpreendentemente, essa opção está mais ao alcance do que muitos podem imaginar. Ficou curioso? Continue lendo para desvendar como utilizar o Nubank para aumentar seu fluxo de caixa.

O Nubank é reconhecido por suas soluções inovadoras no setor financeiro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Grana extra com o Nubank

Com origens brasileiras, o Nubank conquistou rapidamente o cenário financeiro internacional como um dos players mais inovadores no ramo de serviços bancários digitais. Além de ser famosa por tornar mais práticas as atividades bancárias cotidianas, a empresa oferece aos seus usuários mecanismos que podem potencializar ganhos pessoais. Para aqueles que já têm ou estão considerando abrir uma conta digital, atenção: mesmo com seus recursos financeiros em estado de “repouso” na conta do Nubank, rendimentos podem ser alcançados, uma vez que a fintech oferece juros que podem chegar a 100% do CDI.

Veja também: Aprenda a liberar R$ 4 mil no Nubank pelo celular HOJE

Mas não é só isso. A popular função de “cashback” também está presente no ecossistema do Nubank. Essa ferramenta devolve ao usuário uma parcela do dinheiro que foi gasto em compras, sobretudo se essas transações foram realizadas com empresas parceiras da fintech. Vale mencionar que as condições de cashback são mutáveis e dependem das ofertas atuais disponíveis no aplicativo do Nubank. Logo, é sempre uma boa prática verificar as promoções antes de realizar compras em lojas físicas, pois a economia pode ser significativa.

Além do cashback, há também o programa de pontos, uma prática comum em instituições financeiras, mas que o Nubank conseguiu tornar ainda mais atraente. Esses pontos podem ser acumulados a partir de gastos cotidianos e, em seguida, convertidos em uma série de benefícios, que vão desde passagens aéreas até descontos em serviços de transporte como Uber.

Nuinvest

Para os mais aventureiros quando se trata de finanças, a Nuinvest é outra opção que merece atenção. Integrada ao aplicativo do Nubank, disponível tanto para Android quanto para iOS, a plataforma de investimentos oferece uma gama de opções que variam do baixo ao alto risco. Se você estiver inclinado a apostar em retornos potencialmente maiores, a Nuinvest pode ser uma ferramenta bastante útil. No entanto, vale ressaltar que oportunidades mais lucrativas geralmente carregam consigo um grau maior de risco, portanto, é essencial avaliar bem antes de tomar qualquer decisão.

O Nubank vai muito além de ser apenas uma alternativa moderna e prática aos bancos tradicionais. Se utilizado de forma estratégica, ele pode funcionar como um verdadeiro impulsionador de renda extra. Dessa forma, seja através do rendimento sobre o saldo da conta, do cashback em compras ou da utilização inteligente de programas de pontos e plataformas de investimento como a Nuinvest, o “banco roxinho” apresenta-se como um aliado financeiro em tempos onde qualquer adicional no orçamento é mais que bem-vindo.

Veja também: NÃO conseguiu empréstimo do Nubank? Esse é o truque para contratar