Novo smartwatch precisa ser carregado apenas 3 vezes no mês; confira

Se você é um amante de tecnologia e está em busca de um relógio inteligente que ofereça desempenho e estilo, uma opção imperdível é o novo Motorola Moto Watch 70. Este relógio inteligente tem o desempenho de bateria de até 10 dias de duração. Veja mais sobre esse dispositivo incrível.

Novo smartwatch com excelente desempenho de bateria, mostra novas funcionalidades e como ajuda na medição de batimentos e no treino. Foto: divulgação

Uma nova era de inteligência no seu pulso

O Moto Watch 70 é a mais recente adição à linha de relógios inteligentes da Motorola. Com uma tela de alta definição de 1,69 polegadas, oferece uma experiência de visualização extremamente cristalina. Além disso, a pulseira de silicone pode ser facilmente trocada, permitindo que você personalize o relógio de acordo com o seu estilo.

Foco na saúde

Para aqueles que se preocupam com a saúde, o Moto Watch 70 possui um sensor de monitoramento cardíaco, rastreamento do sono em diferentes fases (REM, leve e profundo) e também faz a contagem de passos e outros dados de exercícios. Todas essas informações podem ser sincronizadas com o Google Fit, possibilitando um acompanhamento completo da sua saúde.

Conectividade e personalização

Este relógio inteligente mantém você conectado, exibindo notificações de aplicativos e chamadas diretamente no seu pulso. Além disso, você pode personalizar a aparência do relógio com uma variedade de mostradores. E, com classificação IP67, o Moto Watch 70 é resistente à água, tornando-o adequado para diversas situações.

Autonomia surpreendente

Uma das principais vantagens do Moto Watch 70 é a sua bateria de longa duração, capaz de durar até 10 dias com uma única carga. E, caso precise recarregar, apenas 25 minutos são suficientes para restaurar a carga completa da bateria de 250 mAh.

Preço e disponibilidade

O Moto Watch 70 está disponível na elegante cor preta (Phantom Black) pelo preço sugerido de R$ 599. Você pode adquiri-lo na loja online da marca e dar um passo à frente na revolução dos wearables.

Agora que você está por dentro de todos os detalhes sobre o Motorola Moto Watch 70, está pronto para elevar a experiência tecnológica do seu pulso a um novo patamar.

Como escolher seu smartwhatch?

Para a prática de esportes, uma das funções básicas é o monitor cardíaco. O smartwatch calcula em tempo real os BPM (batimentos por minuto) do coração. Alguns relógios fazem a medição no pulso, outros medem por meio de uma fita no peito.

Outra função bastante importante para quem faz esportes ao ar livre é o GPS. Com ele é possível medir a distância percorrida e, a partir dessa informação, ter informações do ritmo e da velocidade. Alguns modelos, permitem programar voltas automáticas na distância escolhida, como 1 km, por exemplo.

Também é bom ficar atento se o relógio inteligente é à prova d´água, principalmente se sua intenção é usá-lo para praticar natação. Alguns modelos são apenas resistentes para a proteção contra o suor, mas não podem ser mergulhados na piscina.

Na hora de comprar seu relógio inteligente, vale prestar atenção à compatibilidade com outros dispositivos e aplicativos. Alguns relógios têm a função de atender ligações, receber mensagens ou controlar a música sem precisar estar com o celular, o que pode ser bastante prático para quem precisa estar sempre conectado.

Entre as funções do smartwatch também pode estar o monitoramento do sono. Alguns relógios medem quantas horas você dormiu e se foi leve ou pesado.

