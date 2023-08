Caiu na malha fina? Veja como receber sua restituição atrasada

A possibilidade de entrar na lista do último e 5º lote, que será pago no fim de setembro, está disponível para aqueles que ainda não estão na lista de recebimento deste mês.

No dia 31 de agosto de 2023, os valores referentes ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 serão pagos, contemplando um total de R$7,5 bilhões a serem distribuídos entre 6,1 milhões de contribuintes, abrangendo tanto os prioritários quanto os não prioritários.

4º lote da restituição do IR começa; veja que horas pode consultar. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Malha fina do Imposto de Renda

A análise minuciosa é realizada quando o contribuinte envia a sua Declaração de Imposto de Renda. Caso haja discrepâncias entre as informações apresentadas pelo declarante e aquelas apresentadas por outros, a declaração é destacada para uma investigação mais aprofundada, comumente conhecida como “malha fina” ou “malha fiscal”.

Quando uma declaração é retida na “malha fina“, promovendo uma análise minuciosa das informações contidas, a restituição correspondente não é liberada até que a questão seja esclarecida e a declaração seja liberada dessa análise.

Como saber se caí na malha fina?

Para verificar se a declaração está sujeita a essa análise, a Receita Federal oferece orientações claras. Os contribuintes podem acessar o e-CAC ou o aplicativo correspondente, utilizando uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

Por meio desses recursos, é possível identificar se a declaração está sujeita à análise detalhada e qual é o motivo específico para a retenção.

É importante mencionar que, se uma declaração estiver sob análise devido a erros de preenchimento ou informações ausentes, é viável realizar uma retificação.

Porém, essa ação só é possível se o contribuinte ainda não tiver recebido um termo de intimação ou uma notificação de lançamento relacionados à declaração.

A Receita Federal continua a adotar medidas rigorosas para assegurar a precisão das declarações e a conformidade com as obrigações fiscais.

A atenção cuidadosa ao preenchimento da declaração é fundamental para evitar complicações futuras e garantir um processo de restituição sem contratempos.

O que é Imposto de Renda?

O Imposto de Renda é um tributo obrigatório cobrado pelo governo sobre a renda dos indivíduos e empresas. Ele tem como objetivo principal financiar os gastos públicos e promover a redistribuição de renda. O imposto é utilizado para custear serviços e investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outros setores, visando o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Quando o ano inicia e as primeiras semanas de fevereiro vão chegando, muitas pessoas começam a pensar na prestação de contas com a Receita Federal. Mas, afinal, você já sabe se precisa declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física ou como fazer isso da forma correta para não ter problemas lá na frente?

Se você ainda tem dúvida sobre o que é e para o que serve a declaração de Imposto de Renda está no lugar certo. Confira a seguir as principais informações sobre esse tema e fique em dia com a Receita.

Como declarar o Imposto de Renda este ano?

A declaração do Imposto de Renda deste ano deve ser enviada pelo programa da Receita Federal nas datas estipuladas. Portanto, para entender como declarar o Imposto de Renda, basta seguir os estes passos:

Reunir a documentação necessária

O primeiro passo é separar toda a documentação necessária para inserir no programa gerador da DIRPF, entre eles, podemos destacar:

Comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora.

Informe de rendimento dos bancos em que possui conta.

Informe de rendimentos da sua corretora, caso possua algum tipo de investimento financeiro.

Além desses, é importante separar todas as despesas pagas durante o ano passado. Os pagamentos efetuados para planos de saúde, faculdade, medicamentos, entre outros, poderão ser deduzidos da sua base de cálculo do Imposto de Renda.

Saiba mais: Câmara toma decisão sobre salário mínimo e imposto de renda; veja o que muda