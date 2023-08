Nome sujo? Aprenda como conseguir um empréstimo HOJE

Imagine a situação: você precisa de um empréstimo importante, mas o seu CPF está com restrições. Mas fique calmo, nem tudo está perdido! Te mostraremos como é possível conseguir um empréstimo com restrição no CPF.

Quebrando paradigma

Quem disse que ter o CPF negativado é sinônimo de porta fechada para empréstimos? Na verdade, existe um mundo de possibilidades chamado “empréstimo com garantia” que pode ser a solução que você está buscando.

Nessa modalidade, você coloca um bem como garantia, que pode ser um imóvel ou até mesmo o seu tão estimado carro. Isso dá aos credores mais segurança, e a você a oportunidade de conseguir o dinheiro que precisa.

Ter um score baixo e CPF negativado, não é mais sinônimo para pânico na hora de contratar um empréstimo.

Diversidade nas modalidades

Mas as alternativas não param por aí! Já ouviu falar do empréstimo consignado? Ele é uma mão na roda para aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Os juros são camaradas porque o pagamento é descontado direto da folha de pagamento, evitando surpresas.

E não para por aí: você pode até apostar no empréstimo com garantia de cheque, onde seus cheques pré-datados viram trunfos para a liberação do crédito.

Desvendando a análise de empréstimo

Agora, vamos entrar no mundo da análise de empréstimo. Os bancos irão verificar seu histórico de pagamentos em locais como Boa Vista, SPC e Serasa. E não se preocupe tanto com as dívidas passadas, pois nem todas pesam igualmente na balança.

Dívidas com empresas de luz, telefone e até mesmo aquela lojinha da esquina podem ser mais toleradas.

Então, se você está pensando que a restrição no CPF é o fim da linha para conseguir um empréstimo, pense novamente!

Só lembre de fazer uma boa pesquisa, escolher com sabedoria e garantir que as parcelas caberão no seu orçamento.

O que é um empréstimo consignado e como funciona?

O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou contracheque. A taxa de juros é menor se comparada a outras modalidades de empréstimo, seu prazo para quitação varia conforme o convênio celebrado entre o banco e o empregador.

Qual a diferença de empréstimo e empréstimo consignado?

No empréstimo pessoal, o pagamento das parcelas é de responsabilidade de quem pede o crédito. Já no consignado, as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS de quem pediu os valores emprestados.

