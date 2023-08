Deixe estas plantas no banheiro e elimine o cheiro do “número 2”

Em qualquer casa, sem dúvida alguma, o cômodo mais utilizado pelos moradores é o banheiro, já que todos os dias é necessário que as pessoas realizem suas necessidades fisiológicas, mas isso pode acabar gerando alguns problemas, como maus odores. Por conta disso, uma higiene periódica no local, é de suma importância, aliado a isso, algumas plantas ao serem colocadas dentro do ambiente, podem auxiliar na retirada do odor rapidamente, saiba quais.

Coloque estas plantas no banheiro e confira o “milagre” | Imagem de allen4uTW por Pixabay

Jasmim

Só pelo visual da planta, é possível que a pessoa note que ela é bastante perfumada, o principal destaque é suas flores, que são em uma cor branca bem forte, além de possuírem um excelente aroma.

Ele é uma mistura de aroma doce que concede um bom relaxamento para a pessoa. Por conta disso, a planta é bastante utilizada em ambientes que não possuem um cheiro tão agradável, a exemplo, os banheiros.

Além disso, não é necessário um cuidado diário com a planta, já que ela não necessita de luz solar direta, basta que seja indireta, por exemplo, por um pequeno espaço que fica aberto na janela. Mas é importante lembrar de manter sempre o solo molhado, mas sem exageros.

Azaleia

A azaleia produz plantas com cores bastante coloridas e delicadas, o que gera uma sensação de alegria ao ambiente, além disso, o seu aroma ganha o coração de todos, pois o ambiente que antes estava com um mau odor, começa a exalar um aroma diferente.

Além disso, a planta possui uma incrível capacidade, a saber, de eliminar o cheiro característico da amônia, que é sem dúvida alguma, uma das principais substâncias que geram um odor ruim no ambiente.

Mas diferente da planta anterior, essa precisa de bastante luz solar, por conta disso, deve ficar localizada em algum local bastante iluminado e é necessário regar ela uma vez por semana, apenas, mas lembre-se: molhe apenas o solo.

Veja também: 3 GRANDES Ideias Para Reutilizar Tampas Sem Potes

Lírio

Já o lírio é uma planta bastante conhecida, principalmente para os amantes da bíblia, já que em algumas passagens refere-se à planta. Ela é bastante elegante e sofisticada, suas folhas são bem grandes e chamam atenção de longe. Já as cores, podem variar entre brancas, amarelas, rosadas ou alaranjadas.

A planta, de maneira análoga às anteriores, pode contribuir para que o ar seja purificado, o deixando mais fresco e saudável para se respirar.

Já em relação a luz solar, os lírios preferem locais onde haja uma incidência de sombra ou então, com pouca luz, então, não se deve colocá-los em contato direto com os raios solares, além disso, o solo precisa ser molhado sempre, não deixando-o ficar seco.

Veja também: Adubo Caseiro É O Inimigo Número 1 Das Folhas Amareladas