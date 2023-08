NOVAS datas do INSS podem ser consultadas; confira os pagamentos

No último dia 25, sexta-feira, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deu início aos tão aguardados pagamentos relacionados aos benefícios dos pensionistas, aposentados e demais beneficiários que, por meio deste órgão, conseguem receber até um salário mínimo por mês. Lembrando que, atualmente, esse valor corresponde a nada menos que R$ 1.320.

Existem pelo menos 26 milhões de pessoas que aguardam ansiosamente por seus depósitos, sendo que todos eles serão finalizados mais especificamente no dia 8 de setembro.

E um ponto muito importante divulgado pelo INSS diz respeito ao fato de que o calendário dos repasses continua sendo organizado tendo como base o último número que consta no cartão de cada beneficiário, isso sem considerar o famoso dígito verificador. E isso, de modo geral, tende a facilitar consideravelmente a vida de muitas pessoas na hora de fazer a checagem das datas.

Quem tem cartão cujo último número seja 1, por exemplo, já recebeu sua parcela. Depois, a sequência continua normalmente, considerando os números 2, 3, 4 e assim por diante, com os valores caindo nas respectivas contas nos dias úteis.

Já quem recebe valores que ultrapassam o salário mínimo vigente, criando um grupo de pelo menos 12 milhões de brasileiros, terão seus respectivos pagamentos iniciados exatamente no dia 1 de setembro, sexta-feira. O sistema do INSS atua de forma diferente neste caso: recebe primeiro o cidadão cujo final do benefício é composto pelo número 1, ou pelo número 6.

Os próximos repasses do INSS já foram definidos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O calendário de pagamentos que o INSS criou para o mês de agosto

Como mencionado acima, os pagamentos são divididos em exatamente dois grupos, o que sempre resulta em dois calendários diferentes.

São eles:

Calendário para quem recebe um salário mínimo

Benefício cujo fim é o número 1: pagamento em 25/08

Benefício cujo fim é o número 2: pagamento em 28/08

Benefício cujo fim é o número 3: pagamento em 29/08

Benefício cujo fim é o número 4: pagamento em 30/08

Benefício cujo fim é o número 5: pagamento em 31/08

Benefício cujo fim é o número 6: pagamento em 01/09

Benefício cujo fim é o número 7: pagamento em 04/09

Benefício cujo fim é o número 8: pagamento em 05/09

Benefício cujo fim é o número 9: pagamento em 06/09

Benefício cujo fim é o número 0: pagamento em 08/09

Calendário para quem recebe mais de um salário mínimo

Benefício cujo fim é 1 ou 6: pagamento em 01/09

Benefício cujo fim é 2 ou 7: pagamento em 04/09

Benefício cujo fim é 3 ou 8: pagamento em 05/09

Benefício cujo fim é 4 ou 9: pagamento em 06/09

Benefício cujo fim é 5 ou 0: pagamento em 08/09

Como o pagamento do INSS pode ser verificado

Para quem tem interesse em confirmar o valor a ser recebido, basta utilizar o portal ou o aplicativo Meu INSS, sendo que nestes canais é possível clicar em “Extrato de pagamento de benefício”, para conseguir os detalhes desejados.

Já quem busca um atendimento um pouco mais direto pode ligar no número 135, que funciona das 07h00 até às 22h00, sempre de segunda a sábado.

