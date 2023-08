O WhatsApp é uma das redes sociais mais populares do Brasil. Conseguindo unificar pessoas de diferentes partes. As funções de privacidade são um grande embate no meio virtual — cada vez mais os usuários estão optando por ter privacidade na internet, a fim de conseguir estar sempre conectado, mas nem sempre disponível para todos. Agora é possível visualizar o status do WhatsApp sem que ninguém veja — inclusive o criador do conteúdo.

Faça isso para visualizar o status do WhatsApp sem que ninguém saiba | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp aumenta funções de privacidade

O WhatsApp está fortificando cada vez mais suas funções de privacidade no aplicativo — sendo possível ficar praticamente “invisível” na internet mesmo estando o dia todo conectado no aplicativo.

Essas funções garantem aos usuários do WhatsApp muito mais privacidade e comodidade durante o cotidiano. Sendo possível retirar o status de online, o visto por último, o visto de leitura e até mesmo a foto de perfil para algumas pessoas.

Todas essas funções são surpreendentes, haja vista que há poucos meses atrás o WhatsApp não tinha sequer 40% dessas funções atualizadas. Sem contar que a Meta está investindo bastante em comodidade.

Com isso está anunciando que em poucas semanas estará disponível uma função exclusiva: na qual os usuários conseguirão fazer o backup de maneira automática e facilitada sem o uso do Google Drive, que muitas vezes acabava bugando e prejudicando os usuários.

Ademais, verifique como ficar oculto até mesmo no status e se proteja dos curiosos e preserve ao máximo a privacidade do usuário. É bem simples e pode ser feito por todos os usuários.

É válido lembrar que é uma opção nativa do próprio WhatsApp, sem a necessidade de aplicativos de terceiros para realização dessas atualizações de privacidade.

Passo a passo de como configurar

Portanto, o passo a passo é bem simples. Pode ser efetuado para ativar ou desativar. Logo — caso prefira posteriormente retirar essa opção e possibilitar que os demais vejam as opções do WhatsApp, basta seguir o mesmo passo a passo.

Entre no aplicativo do WhatsApp;

Clique em “Configurações”;

Clique em “Privacidade”;

Clique em “Confirmação de leitura”

Clique em “Desmarcar”.

Pronto! A partir de agora ninguém saberá que você viu o status no WhatsApp, e ainda terá uma série de restrições que irão garantir ainda mais privacidade ao usuário.

Bem como não será mais possível saber quando a mensagem foi lida pelo destinatário. Não será possível saber quando o usuário leu pela ausência dos traços azuis e por fim: não haverão mais registros de quem visualizou os status individual.

Portanto, ocorre uma via de mão dupla. A privacidade torna-se praticamente constante para ambos os usuários. Para o usuário em si e os demais contatos.

