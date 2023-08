Este é o truque para se limpar o vaso sanitário encardido e amarelado

O vaso sanitário é um item indispensável dentro de um banheiro, mas ao mesmo tempo se torna um item desagradável pois acumula muita sujeira e acaba sendo um desafio para quem limpa a casa, é um trabalho doméstico cansativo, pois sempre aparecem manchas amareladas. Muitas mulheres tentam encontrar truques para conseguir deixar o vaso mais cheiroso e limpo.

Essas manchas que ocorrem no vaso podem ser água dura ou o acúmulo de minerais, mas a razão não importa muito pois no final o resultado é o mesmo, que é um banheiro sujo, com mal cheiro e manchas nas privadas.

Fazendo a limpeza correta, que vamos explicar hoje, tem como se livrar de uma vez por todas dessas manchas no vaso sanitário e deixá-lo com brilho. Acompanhe o texto abaixo e confira algumas dicas para se livrar desse problema.

veja truques para deixar o seu vaso sanitário branco e com brilho. Imagem: FreePik

Truques para limpar manchas amareladas do vaso sanitário

1. Limão e vinagre:

Essa é uma combinação muito conhecida por ser totalmente eficaz, e não somente no banheiro, na casa toda! Para limpar o vaso sanitário, será preciso misturar 3 colheres de vinagre com uma parte do suco de limão (sem a polpa e sem a semente), pegue essa mistura e coloque no borrifador.

Feito isso aplique na mancha amarelada e deixe por algumas horas e somente depois que deve esfregar.

2. Bicarbonato de sódio e detergente:

Esses dois ingredientes são bastante utilizados também em tarefas domésticas, coloque um pouco de bicarbonato nas manchas no vaso e depois coloque algumas gotas de detergente, porém tome cuidado não tirar todo o bicabornato. Deixa esses produtos agirem a noite toda e depois esfregue bem.

3. Ácido Cítrico:

Esse não é muito conhecido, é um produto mais versátil, mas que pode ajudar a eliminar as manchas do seu vaso sanitário, para isso, dissolva cerca de 150 a 200g de ácido cítrico dentro de um litro de gás, depois coloque em um borrifador e aplique nas manchas e deixe agir por algumas horas.



4. Sal e limão:

Outra dica que funciona é o sal com limão, pois também é uma combinação totalmente eficiente com um poder desengordurante. Por isso, coloque sal na mancha amarelada do vaso sanitário e depois suco de limão, deixe secar e depois esfregue. O resultado já vai aparecer na hora.

