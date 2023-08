O que é o CIN digital e para que serve este documento? Veja como emitir

CIN digital – Uma inovação no mundo dos documentos oficiais está gerando buzz em todo o Brasil: a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que promete unificar os registros pessoais e ainda oferecer versão digital. Se você está curioso para saber quais estados já estão emitindo a nova identidade e como ela pode tornar sua vida mais prática e segura, fique atento aos próximos parágrafos.

A CIN é a nova identidade nacional que substituirá o RG em todo o Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como emitir a CIN?

O Governo Federal anunciou em 2022, através do Decreto n. 10.977, a implementação da Carteira de Identidade Nacional, ou CIN. Este documento tem o objetivo de unificar os registros, usando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como identificador único e válido em todo o território nacional, substituindo assim, o Registro Geral, mais conhecido como RG. A novidade, além de diminuir a quantidade de documentos que os cidadãos precisam carregar, oferece também uma série de outros benefícios. Um dos destaques é a versão digital do documento, que pode ser acessada por meio de smartphones e autenticada através de um QR Code disponível no aplicativo.

Até o momento, a implementação da nova carteira de identidade está ocorrendo de forma gradativa, ou seja, não está disponível para todos os brasileiros. Segundo as informações disponíveis, até o final do ano, a expectativa é que todos os estados brasileiros estejam emitindo a CIN. Atualmente, apenas 12 unidades federativas – entre elas Acre, Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina – estão com a capacidade de emitir este documento digital.

Se você reside em algum dos estados que já estão emitindo a CIN e deseja ter acesso a esta novidade, o procedimento é bastante direto. É necessário se dirigir até o órgão emissor do documento no seu estado, apresentando uma certidão de nascimento ou de casamento, caso seja casado. Após isso, o cidadão receberá orientações sobre como proceder e será informado sobre o prazo para retirada do documento. Uma vez com a versão física da CIN, a pessoa pode baixar gratuitamente a versão digital por meio do aplicativo gov.br, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Vale ressaltar que a taxa para a emissão do documento pode variar de acordo com a unidade federativa.

Segurança

Um aspecto importante que não pode ser ignorado é o quesito segurança. A nova Carteira de Identidade Nacional vem equipada com a tecnologia blockchain, o que proporciona uma camada adicional de segurança contra alterações indevidas dos dados e potenciais ataques cibernéticos.

A CIN não é apenas um documento que visa facilitar a vida do cidadão ao reduzir a quantidade de papéis que ele precisa carregar. Ela é também um passo rumo à modernização e à segurança de dados, permitindo que os brasileiros tenham uma forma mais prática e segura de comprovar sua identidade. Com a expansão gradual desse serviço para todos os estados, a tendência é que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa inovação, fazendo com que o documento único seja realmente uma realidade em todo o Brasil.

