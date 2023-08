Maisena é o PODER que faltava na limpeza da sua casa; veja como usá-la

A maisena é um ingrediente muito popular usado em sobremesas, cremes e até mesmo molhos. É bastante utilizado por pessoas que gostam de fazer uma dieta sem glúten, assim o amido de milho é extraído da planta do milho. Bem semelhante a sua farinha na textura fina e branca, o amido de milho tem uso diversificado dentro da cozinha só que muitas pessoas não estão cientes, ela é valiosa na tarefa doméstica.

confira truques para usar o maisena e limpar a casa. Imagem: FreePik

Maisena e suas formas de usar na limpeza da casa

Amido de milho na higiene

Converse com uma avó e veja que elas incluíam a maisena para se livrar do mal cheiro dentro de casa, então experimente essa técnica também com os sapatos. Se você tem muito chulé, jogue amido de milho dentro do sapato e deixa por uma noite, depois lave no dia seguinte.

Perfumar ambiente

Também tem como usar o amido de milho para perfumar o ambiente da sua casa, é isso mesmo que você leu! Misture um pouco de amido de milho com bicabornato de sódio e um pouco de óleo essencial do aroma que você mais gosta.

Secar roupa mais rápido

Um truque que poucos conhecem do amido de milho é que ele pode ajudar a secar a roupa mais rápido, mas como fazer isso? Coloque a roupa em um saco com duas xicaras de amido de milho, mexa bem e deixe por algumas horas, depois tire o amigo de milho.

Amido de milho na limpeza doméstica

O melhor de tudo é que o amido de milho (maisena) também tem um grande destaque na limpeza de casa, além de ser fácil e econômico. Veja alguns truques:

Manchas no sofá ou na poltrona

Pegue 4 colheres de amido de milho com 125 ml de leite aquecido, depois que fizer essa mistura coloque sobre a mancha e deixe a noite inteira, no dia seguinte lave bem. Vale ressaltar que essa dica também pode ser usada em móveis.

Vidros e espelhos

Pegue 4 colheres de amido de milho com a medida de um copo de água quente e uma xícara de vinagre branco e meio suco de limão. Essa mistura tem muita eficiência e ajuda limpar as superfícies, coloque na área que deseja e limpe logo em seguida com um papel.

Remover manchas de gordura de tapetes

Outro jeito de usar o amido de milho (maisena) é para conseguir remover as manchas de gordura de tapetes, coloque um pouco de amido na área que deseja e depois deixe por horas, feito isso escove sem molhar.

