Quando uma pessoa pode ser investigada por usar ChatGPT? Entenda

A tecnologia tem avançado a passos largos no mundo todo, e uma das provas disso é a crescente presença da Inteligência Artificial na vida das pessoas, a exemplo do próprio ChatGPT. Esta ferramenta já tão famosa, por sinal, tem sido usada de forma uma tanto quanto peculiar por alguns indivíduos, se tornando alvo de uma verdadeira investigação digital.

Quem foi pego tendo a atitude em questão acabou sofrendo consequências consideravelmente negativas. Logo, quem também está indo por esse caminho tentador precisa se atentar e ler os próximos tópicos até o final.

As investigações por causa do ChatGPT realmente acontecem | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conhecendo mais detalhes do famoso ChatGPT

Atualmente, o ChatGPT é uma das ferramentas mais conhecidas a nível mundial, quando se trata do uso da Inteligência Artificial. Ela ganhou uma imensa relevância no mundo digital tanto por conta do número de acessos que recebeu quanto pelo engajamento obtido dentro das redes sociais.

Para a maior parte das pessoas que fazem uso dele, por sinal, a definição do próprio termo Inteligência Artificial acaba sendo parecido com a definição de ChatGPT o que, de certa forma, acaba atestando seu reconhecimento no mundo todo.

Além disso, também vale frisar que a ferramenta em questão é comandada pela empresa OpenAI, que nem todo mundo conhece e é uma subsidiária da icônica Microsoft. Seu lançamento aconteceu oficialmente no ano de 2022, mais especificamente no mês de novembro, alterando consideravelmente a maneira como as pessoas consomem e criam seus conteúdos digitais.

Por fim, um dos maiores benefícios atrelados ao ChatGPT é a sua “função conversacional”. Por meio dela, os usuários conseguem fazer as mais diversas perguntas dentro do próprio site ou aplicativo, como se estivesse conversando com outra pessoa. E, então, é apenas questão de segundos até que sejam obtidas respostas baseadas em todos os dados que estão disponibilizados na internet.

O que pode levar uma pessoa a ser investigada por causa do ChatGPT

Recentemente, aproximadamente 400 estudantes de uma faculdade passaram a ser investigados, por conta de plágio em seus respectivos trabalhos acadêmicos, utilizando o ChatGPT.

Assim sendo, quem já fez uso desta ferramenta justamente para a mesma finalidade precisa realmente se atentar a este tipo de caso, para não ser mais uma pessoa na lista dos investigados.

Como a investigação do ChatGPT aconteceu

Antes de mais nada, vale a pena frisar que o ChatGPT, bem como outros exemplos de Inteligência Artificial, possui atuação que se assemelha a um chatbot. Isso quer dizer, basicamente, que se baseia em um modelo de conversa, a fim de conseguir responder as perguntas que os usuários fazem. E as respostas, por sua vez, são todas baseadas nos dados que já existem na internet.

Não é à toa, por sinal, que tantas pessoas tentam tirar benefícios do mecanismo, a exemplo dos estudantes citados, que usaram os conhecimentos da ferramenta para criar trabalhos acadêmicos. E é justamente por isso que eles foram colocados sob investigação.

Afinal, adotar o uso da IA dentro das instituições acadêmicas, de forma indevida, é algo completamente antiético.

